Антимонопольный комитет Украины 4 марта обратился ко всем сетям автозаправочных станций с требованием объяснить недавнее повышение цен на топливо. Участникам рынка дали три дня, чтобы обосновать причины подорожания. Регулятор планирует проверить, нет ли признаков сговора между сетями АЗС.

Антимонопольный комитет Украины направил всем сетям автозаправочных станций официальный запрос о причинах повышения стоимости нефтепродуктов, которое наблюдается в последние дни, сообщил в эфире Общественного председатель АМКУ Павел Кириленко в четверг, 5 марта.

Ведомство требует предоставить полную информацию о факторах, повлиявших на изменение цен. Также ему нужны объяснения по формированию стоимости горючего, включая сжиженный газ. Для предоставления ответов участникам рынка определили срок в три дня.

"После этого, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов, будет дана оценка причинам и основаниям повышения цен на нефтепродукты и тенденциям, которыми руководствовались и следовали все участники рынка светлых нефтепродуктов. Будет предоставляться оценка их действиям, согласно статье шестой Закона о защите экономической конкуренции", — отметил Кириленко.

В комитете объясняют, что главная цель запроса — установить, есть ли в действиях сетей АЗС признаки сговора. Кириленко не стал подробно раскрывать механизмы контроля, которые использует Антимонопольный комитет. Он подчеркнул, что мониторинг ситуации на рынке топлива проводился и раньше. По его словам, внимание регулятора привлекла тенденция изменения ценовой политики, которая начала формироваться еще в конце января.

Также он объяснил, какие последствия могут ждать операторов рынка в случае выявления нарушений. Законодательство о защите экономической конкуренции предусматривает штраф до 10% от выручки каждого субъекта хозяйствования за весь 2025 год.

"Там применяются дискреционные полномочия, но комитета, но они довольно четко регламентированы нормативно правовыми актами и непосредственно самим законом статьей, которая регулирует порядок определения и наложения размера штрафов", — подчеркнул Кириленко.

В Антимонопольном комитете также напомнили, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не регулируются государством. Украинский рынок топлива в значительной степени зависит от импортных поставок, поэтому колебания мировых цен непосредственно влияют на розничную стоимость топлива. В ведомстве отметили, что рост цен на топливо наблюдается не только в Украине, но и во всех европейских странах.

Ранее мы также информировали, что в Украине продолжает дорожать бензин вследствие ситуации на Ближнем Востоке. Только за одни сутки цена на горючее повысилась примерно на 2 гривны. За несколько дней литр бензина подорожал примерно на 5 гривен, а в крупных городах цена А-95 превысила 70 гривен за литр.

