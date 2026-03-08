Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 12,5% по сравнению с предыдущим кварталом - до 113,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Всего в октябре-декабре 2025 года украинцы оплатили за жилкомуслуги 64,1 млрд грн, что составляет 83,1% начисленной суммы - 77,1 млрд грн.

При этом больше всего оплачивались централизованное водоснабжение и водоотвод (105,1% от начисленных сумм), а меньше всего - поставка тепла и горячей воды (59,3%).

Задолженность в четвертом квартале за поставку тепловой энергии и горячей воды составляет 38 млрд грн, что на 14,7% больше, чем за предыдущий квартал.

Задолженность:

за поставку и распределение природного газа составила 35,4 млрд грн (+26,8%),

поставленную электроэнергию - 17 млрд грн (+2,7%),

централизованное водоснабжение и водоотвод - 10,1 млрд грн ("минус" 2,8%),

управление многоквартирным домом - 9,5 млрд грн (+0,7%),

управление бытовыми отходами - 3,2 млрд грн (+0,2%).

Самый высокий уровень задолженности за жилкомуслуги зафиксирован в Днепропетровской (18,3 млрд грн), Донецкой (4,1 млрд грн), Полтавской (3,4 млрд грн).