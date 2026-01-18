Адміністрація Сполучених Штатів розглядає можливість створення спеціальної «Ради миру» для контролю за виконанням майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

За інформацією видання, рада, яку, як передбачається, очолить президент США Дональд Трамп, включатиме представників України, Європи, НАТО та Росії.

Financial Times зазначає, що як модель для українського формату розглядається вже створена «Рада миру» для Гази.

Цей орган міг би контролювати виконання мирного плану, який просуває Дональд Трамп.

За словами джерел, «Рада миру» може отримати ширший мандат і зайнятися врегулюванням інших міжнародних конфліктів. Один із співрозмовників видання заявив, що адміністрація Трампа бачить у такій раді «потенційну заміну ООН».

Американські чиновники, зокрема, вже пропонували, щоб рада зайнялася і ситуацією у Венесуелі.

За словами дипломатів, презентація членів Ради очікується на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Також адміністрація президента США оголосила склад «Ради миру» для Гази під головуванням Дональда Трампа. Створення цього органу передбачено мирною угодою між Ізраїлем та «Хамас», під його наглядом діятиме нова палестинська адміністрація. До Ради увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер, колишній британський премʼєр Тоні Блер, голова Світового банку Аджай Банга, бізнесмен Марк Роуен та заступник радника з нацбезпеки США Роберт Габріель.

Контекст

17 січня українська переговорна група прибула до США, де обсудить гарантії безпеки та відновлення країни, повідомив очільник офісу президента Кирило Буданов. Разом із ним прибули секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров та керівник фракції Слуга народу Давида Арахамії. У української делегації заплановані зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також з міністром амії США Деніелом Дрісколлом.

Україна фактично підготувала до фіналізації на найвищому рівні з президентом США двосторонній документ про гарантії безпеки, повідомив президент Володимир Зеленський 8 січня. Того ж дня Трамп зазначив, що його країна готова взяти участь у майбутній обороні України, адже він впевнений, що Росія не спробує знову вторгнутися в країну.

Напередодні Зеленський повідомив, що обговорює зі США можливість укладання угоди про вільну торгівлю з нульовими тарифами. Вона розглядається як елемент ширшого пакета економічного відновлення після війни та додаткова гарантія безпеки.

12 січня Зеленський обговорив із переговорною командою графіки роботи на наступні два тижні й доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від США, який він назвав «історичним».

15 січня американський президент заявив, що Зеленський затягує підписання мирної угоди.

Наступного тижня Зеленський та Трамп можуть зустрітися у Давосі.





