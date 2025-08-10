Меланія Трамп може бути ключем до зміни курсу США у війні РФ проти України – The Guardian

У центрі уваги міжнародної спільноти дедалі частіше опиняється не лише президент США Дональд Трамп, а й його дружина – перша леді Меланія Трамп. Відоме британське видання опублікувало матеріал, у якому висловлюється припущення, що саме Меланія може відігравати ключову роль у формуванні позиції Трампа щодо конфліктів у секторі Гази та війни Росії проти України. Як інформує «Главком», про це пише Патрік Вінтур для The Guardian.

Британські дипломати та офіційні особи визнають, що у спілкуванні з Білого дому вони дедалі більше орієнтуються на думку першої леді, вважаючи, що вплив Меланії на президента перевищує очікування. Зокрема, саме вона нібито була ініціаторкою недавньої жорсткої заяви Дональда Трампа про голод у секторі Гази. За словами джерел The Guardian, у приватних розмовах Трамп звертається до поглядів дружини з великою повагою, і саме її думка часто має вирішальне значення.

У мемуарах Меланії Трамп, які були охарактеризовані журналістами як «сповнені банальностей», вона постає як політично відсторонена і навіть поверхнева персона, проте її реальний вплив у Білому домі не можна недооцінювати. Вона неодноразово демонструвала власну позицію, іноді відмінну від офіційної лінії адміністрації. Наприклад, у 2018 році Меланія публічно критикувала політику розлучення мігрантських дітей з батьками, назвавши це «жорстокою практикою».

Особливої уваги заслуговує вплив першої леді США у контексті війни Росії проти України. Після повномасштабного вторгнення вона перервала мовчання, висловивши співчуття народу України, але водночас не звинуватила прямо Росію. На той час сам Трамп публічно називав дії Путіна «геніальним ходом». Згодом він розповідав, що Меланія часто вказує йому на протиріччя у поведінці російського лідера, особливо у питаннях переговорів про мир.

За даними The Guardian, Меланія Трамп має свій незалежний політичний світогляд. Вона зростала у відносно заможній сім’ї в Словенії, отримала освіту в Любляні і ніколи не була простою супутницею політика. Вона відкрито визнає, що має власні погляди і не завжди погоджується з рішеннями чоловіка. В одному з інтерв’ю перша леді заявила, що є незалежною особистістю і може прямо висловлювати свою думку, навіть якщо вона не збігається з президентською.

Політичні аналітики відзначають, що такий вплив Меланії на Дональда Трампа – унікальний фактор, що ускладнює роботу дипломатам, які намагаються зрозуміти справжні мотиви та плани президента США. Трамп сам називає дружину своїм «найкращим соціологом» і визнає, що завдяки їй має можливість коригувати свою позицію, пристосовуючись до різних аудиторій.

У серпні заплановано державний візит Трампа та Меланії до Великої Британії, де їх прийматиме королівська сім’я. Цей візит стане ще одним тестом для теорії про те, що саме перша леді може бути «таємною союзницею» Британії у Білому домі.

Таким чином, у розпал геополітичних криз і гострих міжнародних конфліктів роль Меланії Трамп виходить на передній план, ставлячи під сумнів усталені уявлення про те, хто і як формує політику найбільшої світової держави.

Раніше Трамп зізнався, як дружина Меланія впливає на рішення щодо України.

Зазначимо, про ймовірний вплив 55-річної Меланії на 79-річного чоловіка заговорили 14 липня після пресконференції в Овальному кабінеті, коли Трамп розповідав про свої розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Я йду додому і кажу першій леді: «Я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. А вона каже: «О, справді? Але щойно атакували ще одне місто», – розповідав Трамп.

Нагадаємо, американські ЗМІ вважають, що Меланія Трамп регулярно нагадує чоловікові про жертви російських авіаударів по українських містах. Таким чином перша леді чинить на Дональда Трампа значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше.