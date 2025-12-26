Согласно исследованию Gallup, доверие французов к своим политикам и госинститутам упало до рекордного за 20 лет уровня, четверть респондентов хотят уехать из страны. Вот несколько историй от собеседников Euronews.

Жюльен* (имя изменено) уехал из Париж в Тбилиси совсем недавно, там он продолжит заниматься ресторанным бизнесом. Его опыт - отражение тенденций в обществе, где, согласно опросу Gallup, более четверти респондентов допускают возможность переезда за границу на постоянное место жительства. Это впечатляющий показатель, самый высокий почти за двадцать лет.

Жюльен рассказал, что заметил явное снижение числа клиентов в своем парижском заведении в этом году."Я потерял много посетителей, - заметил он в интервью нашему каналу. - Люди не могут позволить себе ходить по ресторанам, как раньше".

По его оценкам, в стране "не хватает возможностей" для предпринимателей, их давят "чудовищное налоговое бремя" и "очень плохая атмосфера в целом".

Антуан, инженер, работающий в сфере люксовой продукции в Париже, разделяет это мнение, хотя сам пока не решился на эмиграцию. Он признается, что "обожает" свой город, где родился и выучился, но "в_се сильнее чувствует желание уехать"._

Мужчину привлекает Канада. Там Антуан видит "принятие других", которого больше не чувствует во Франции, где, по его словам, "все больше ненависти между людьми".

В материальном плане, несмотря на успешную карьеру, Антуан говорит, что зашел в тупик. Не имея наследства, он "не может самостоятельно купить себе жилье [...]" или даже продолжать с комфортом жить в Париже.

Эти индивидуальные жизненные траектории перекликаются с более широкой тенденцией. Согласно исследованию, в 2025 году Франция переживает один из самых серьезных кризисов институционального доверия с тех пор, как почти двадцать лет назад был запущен Всемирный опрос института Gallup.

Так, организаторы исследования выяснили, что 27% взрослых французов хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства при наличии такой возможности, тогда как в 2024 году этот показатель составлял всего 11%.

Франция, таким образом, пополнила лагерь стран с традиционно высоким и очень высоким числом желающих уехать, который институт Gallu регулярно описывает с 2007 года.

Для Франции результаты за 2025 год означают явный перелом. После нескольких лет относительной стабильности доверие к правительству страны падает до 29%, то есть на 13 пунктов за год.Доверие к судебной системе (50%) и финансовым институтам (42%) также резко упало. В 2025 году ни в одной стране ЕС не зафиксировано столь значительного среднего падения по всем этим показателям.

По словам Бенедикта Вижера из Gallup, во Франции доверие к институтам обычно оставалось стабильным. После прихода к власти Макрона в 2017 году оно даже улучшилось, поясняет эксперт. Но прогресс был сведен на нет всего за 12 месяцев, отмечает он.

Политический хаос и отсутствие перспектив

Спад доверия происходит на пике политической нестабильности. После неожиданного роспуска парламента в июне 2024 года президент Макрон сменял одного премьер-министра за другим, и все они сталкивались с отсутствием парламентского большинства. Бюджетные предложения кабмина не раз вызывали вотум недоверия, усиливая ощущение политического паралича.

В итоге страдает популярность главы государства. По данным Gallup, в 2025 году рейтинг его одобрения - 28%, что является историческим минимумом, весьма далеким от показателя в 61%, который Макрон имел в первый год пребывания на посту.

В экономической сфере также царит пессимизм: 67% французов считают, что их положение ухудшается, и лишь 21% - что улучшается. С 2015 года Франция остается одной из самых пессимистичных стран ОЭСР в экономическом плане, уступая лишь Греции.

Для Жюльена тяжелый политический климат столь же неприемлем, как и экономические трудности. Он ссылается на "нестабильность на правительственном уровне" и полагает, что_"население больше не согласно с политическими органами и правительством_".

Остаться, уехать... или вернуться

Антуан также обеспокоен политическим будущим. Он говорит о "крайне подавленном настрое", признаваясь, что его_"очень беспокоят президентские выборы 2027 года_" из-за усиления ультраправых.

Адель, еще одна наша собеседница, уехала из Лиона в Лейпциг в 2024 году, чтобы сменить профессию. Она объясняет, что во Франции возвращение к учебе и смена сферы деятельности - от юриспруденции к иллюстрированию - казались ей "менее осуществимыми, менее поощряемыми, более стигматизированными", в то время как в Германии_"карьерные пути более гибкие_".

Несмотря на это, связь с Францией для нее остается сильной. Она говорит о постоянной ностальгии - по языку, культуре, пейзажам, - которая однажды может заставить ее вернуться. Но недавняя поездка на родину "разожгла в ней гнев". После участия в демонстрации в сентябре Адель "была напугана жестокостью репрессий", это заставило ее очень волноваться", особенно_"как квир-женщину_".

Адриен и Софи пошли иным путем. После нескольких лет в Торонто, эта пара, работающая в банковской сфере, вернулась жить в Париж. Их опыт внес нюансы в образ североамериканского Эльдорадо. "Франция не идеальна, - признают они, - но тут не так уж плохо". Наши собеседники отмечают, что в Канаде_"вы платите столько же подоходного налога, но жизнь очень дорога_", в то время как во Франции они могут позволить себе чаще ездить в отпуск, а цены более совместимы с их повседневной жизнью."Мы все еще живем в прекрасной стране", - добавляют они, считая, что текущий дискурс порой излишне мрачен.

Клеман, напротив, не собирается возвращаться из Торонто, куда уехал в 2023 году. Он говорит, что политическая ситуация во Франции вызывает у него глубокое_"отвращение_". "Наступил переломный момент, - считает он. - Раскол действительно заметен".

По данным Gallup, связь между недоверием к институтам и желанием уехать очевидна. Так, почти каждый второй француз, не доверяющий институтам, говорит, что хотел бы покинуть страну - по сравнению с гораздо меньшей долей стремящихся в эмиграцию среди тех, кто сохраняет высокий уровень доверия.

Поскольку срок полномочий президента Макрона истекает в 2027 году, перед его преемником будет стоять грандиозная задача: восстановить глубоко подорванное общественное доверие.

Александр Казакевич предоставил материалы для этой статьи.