По данным опроса американского института Gallup, 69% украинцев заявляют, что выступают за скорейшее завершение войны путем переговоров.

Источник: опрос Gallup, проведенный 1-14 июля 2025 года

Детали: Согласно опросу, только 24% респондентов выступают за продолжение борьбы до победы.

Отмечается, что это свидетельствует о почти полном изменении общественного мнения по сравнению с 2022 годом, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% считали необходимым, чтобы Украина как можно быстрее искала решение войны путем переговоров.

В то же время большинство украинцев скептически относится к скорейшему завершению активных боевых действий. Каждый четвертый (25%) считает, что активные боевые действия вероятно прекратятся в течение следующих 12 месяцев, хотя только 5% считают это "очень вероятным".

Также более двух третей (68%) считают маловероятным, что активные боевые действия прекратятся в следующем году.

Напомним: По данным последнего опроса КМИС, 76% украинцев категорически отвергают "мирный план" на условиях России, которая ведет захватническую войну, могут согласиться с требованиями России - 17%. Наиболее приемлемым украинцы считают совместный мирный план Европы и Украины.

