Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия “Международный аэропорт Одесса” за злоупотребления, которые нанесли 15,6 миллиона гривен убытков. Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура

“Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении руководителя КП “Международный аэропорт Одесса”, — говорится в сообщении.

Речь идет об Ольге Макогонюк.

Ее обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие до конца 2020 года как эксплуатант аэродрома “Одесса” получало плату за предоставление услуг, которые непосредственно относились к предмету его деятельности: обслуживание взлета-посадки воздушных судов, обеспечение их сверхнормативной стоянки и тому подобное.

“Предоставление услуг и получение платы служило достижению определенной в уставе цели — получение прибыли в интересах территориальной общины города Одессы”, — объясняет прокуратура.

Однако в 2020 году и.о. генерального директора вопреки интересам службы умышленно не приняла меры для обеспечения деятельности коммунального предприятия как эксплуатанта аэродрома, говорится в сообщении.

Вместо этого она целенаправленно способствовала получению такого статуса частным предприятием, отмечает прокуратура.

В сообщении указано, что прокурорами САП и детективами Национального антикоррупционного бюро “собрано достаточно доказательств, указывающих на это”.

Это привело к потере возможности предоставления коммунальным предприятием соответствующих услуг и, как следствие, получения прибыли в интересах территориальной общины. Однако такую прибыль с конца 2020 года получал уже другой субъект хозяйствования частной формы собственности.

“Своими действиями и бездействием подозреваемая нанесла общественным интересам материальный ущерб (убытки) на сумму 15,6 млн грн — именно столько доходов недополучило основанное на собственности Одесской громады коммунальное предприятие”, — отмечает прокуратура.

За злоупотребления обвиняемая может получить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.





