8-го марта, в Неделю 2-ю Великого поста, когда Святая Церковь чтит память святителя Григория Паламы, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавил Божественную литургию в храме в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, расположенном в Киевском районе города Одессы.

В воскресные дни Великого поста вечером совершаются особенные богослужения. Так, в воскресный вечер 8-го марта в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре была совершена вечерня с чином Пассии. Богослужение возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии.

9-го марта Церковь вспоминала первое и второе обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре архиепископ Болградский Сергий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров, которую без преувеличения можно назвать духовной вершиной великопостного богослужения.

Во 2-ю Неделю Великого поста, 8-го марта, Церковь также молитвенно чтила память всех преподобных Киево-Печерских. О значении подвига этих святых рассказал ректор Одесской духовной семинарии, настоятель храма святой равноапостольной Марии Магдалины протоиерей Димитрий Яковенко.

Опытные духовные наставники в Православии, обладающие особой благодатью, – так говорят о старцах в Церкви. Старец схиархимандрит Иона Игнатенко был духовником Свято-Успенской Одесской обители и окормлял не только братию монастыря, но и многих одесситов. За его советом и благословением всегда собиралось множество людей. В обители сохранилась келлия отца Ионы, которую можно посетить и помолиться за упокой души старца каждое воскресенье с 11-ти до 12-ти часов.

Почему главный символ христианства — это не сияние, не победное знамя, а орудие казни?

Почему именно крест стал знаком нашей веры? Потому что на кресте произошло то, что перевернуло историю мира. На кресте Бог вошел в самую глубину человеческой боли.

Крест в древности был символом позора и страдания. Но Христос добровольно взошел на крест и изменил его смысл. Там, где была безысходность — явилась любовь. Там, где была смерть — открылся путь к жизни.

Крест — это не просто воспоминание о страдании. Это откровение о том, каков Бог. Бог не остается где-то далеко, наблюдая за человеческими бедами. Он принимает на Себя боль мира. Он несет тяжесть человеческого греха. Он разделяет человеческую смерть — чтобы человек не остался один.

У каждого человека есть свой крест, и Христос показывает нам путь: крест может стать дорогой к воскресению. Если человек несет его с верой, с доверием Богу, с любовью — даже страдание начинает преображаться.

Крест учит нас трем очень важным вещам. Во-первых — любви. Потому что на кресте Христос молится даже за тех, кто Его распинает. Во-вторых — смирению. Потому что истинная сила проявляется не в господстве над другими, а в способности жертвовать собой. И в-третьих — надежде. Потому что за Голгофой всегда следует Пасха.

Поэтому когда мы осеняем себя крестным знамением, мы вспоминаем не только страдание Христа. Мы исповедуем веру в то, что любовь сильнее зла, жизнь сильнее смерти, а Бог сильнее любой человеческой тьмы.

И если человек идет по жизни со Христом — даже самый тяжелый крест превращается в путь к Пасхе.