Иран угрожает повредить интернет-кабели, соединяющие Европу, Азию и Персидский залив и пролегающие под Ормузским проливом.

Об этом пишет CNN.

Иран хочет взимать плату с крупнейших технологических компаний мира за использование этих подводных интернет-кабелей.

"Мы введем плату за интернет-кабели", — ранее заявил представитель иранских вооруженных сил Ибрагим Зольфагари.

Иран, согласно своему плану, будет требовать от Google, Microsoft, Meta и Amazon соблюдения иранского законодательства, а компании-владельцы подводных кабелей будут обязаны платить лицензионные сборы за их использование.

Права на ремонт и техническое обслуживание кабелей будут предоставлены исключительно иранским фирмам.

Кабели проходят через Ормузский пролив и Персидский залив, но только два из них пересекают воды Ирана – Falcon и Gulf Bridge International (GBI).

Также непонятно, как режим может заставить технологических гигантов соблюдать требования, поскольку им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за строгих санкций США.

В то же время последствия потенциальной атаки на кабели могут быть катастрофическими и повлиять на интернет-соединение во всем мире.

В частности, в странах Персидского залива расположено много инфраструктуры современных цифровых гигантов — например, датацентры Amazon, которые Иран уже атаковал в марте. Отключение кабелей отключит эту инфраструктуру от остального мира.

За пределами Ближнего Востока – Индия может столкнуться с проблемой потери значительной части своего интернет-трафика, что угрожает ее огромной индустрии аутсорсинга и, соответственно, всему миру, миллиардными убытками.

Саботаж кабелей также замедлит финансовую торговлю и трансграничные транзакции между Европой и Азией, а некоторые части Восточной Африки могут столкнуться с отключением интернета.

Если посредники Ирана — йеменские хуситы — решат осуществить аналогичную атаку в Красном море, убытки могут быть значительно серьезнее.

