В результате самоубийства умерла российская диссидентка и правозащитница Нина Литвинова. В своей предсмертной записке она объяснила, что пошла на этот поступок из-за войны России против Украины и усиленных репрессий внутри РФ.

Женщина, которая десятилетиями помогала политзаключенным в СССР и России, призналась, что ей не хватило сил помочь всем, кто попал в тюрьму, и это приносило ей невыносимую боль. Отрывок из ее предсмертной записки опубликовала журналистка Маша Слоним — двоюродная сестра Нины Литвиновой 14 мая.

Слоним добавила, что в записке была еще и личная часть, адресованная родным и близким. Объясняя решение опубликовать часть предсмертной записки своей двоюродной сестры, Слоним написала: "Мы решили показать истинные причины. Ее убил Путин!"

В записке правозащитница Нина Литвинова также упомянула режиссера Евгению Беркович, драматурга Светлану Петрийчук, Карину Цуркан и других заключенных в России.

"Я люблю вас всех и думаю о вас. Но я должна уйти, мне невыносимо жить. С тех пор, как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас без конца сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы иссякли и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня", — написала Нина Литвинова.

Что известно о Нине Литвиновой?

Нина Литвинова родилась 9 августа 1945 года. Она была внучкой советского наркома иностранных дел Максима Литвинова и сестрой известного советского диссидента Павла Литвинова. Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что Литвинова была активной участницей диссидентского движения, которое активно поддерживало политических заключенных в 1960-1980-х и в 2000-2020-х годах. Кроме того, она была исследовательницей океанов.

Напомним, что из-за преследований, убийств и репрессий российские ученые покидают территорию РФ такими быстрыми темпами, которых не было даже после распада Советского Союза и сложного экономического периода в 90-е годы 20-го века.

Также в 2018 году российские власти начали репрессии против физиков, которые были причастны к разработке гиперзвукового оружия. В общем двенадцати ученым предъявили обвинения о госизмене, а шестерым из них — уже после начала полномасштабного вторжения РФ.





