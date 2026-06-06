Німеччина не потрапила до Ради Безпеки ООН: у МЗС пов’язують це з підтримкою України

Німеччину не обрали до числа непостійних членів Ради Безпеки ООН під час голосування. Про це заявив міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль, припустивши, що причиною могла стати підтримка України та Ізраїлю. Про це пише BBC 4 червня.

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За словами глави МЗС, Росія не зацікавлена в присутності в Радбезі країн, які підтримують Україну. Він також зазначив, що однією з причин невдачі могла стати пізня участь Німеччини у виборчій кампанії.

У голосуванні Німеччина отримала 104 голоси, Португалія – 134, Австрія – 131. У результаті країна не змогла здобути одне з двох місць, відведених для держав Західної Європи.

Непостійними членами Ради Безпеки ООН обрали Киргизстан, Зімбабве та Тринідад і Тобаго. Постійними членами Радбезу залишаються Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США.

Контекст

Рада Безпеки ООН (Радбез) є постійно діючим органом Організації Об’єднаних Націй, на який покладено основну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Це єдиний орган ООН, рішення якого у формі резолюцій є обов’язковими для виконання всіма державами – членами організації.

До її повноважень належить запровадження санкцій проти держав-порушників, зокрема економічних, дипломатичних і військових, а також санкціонування розгортання миротворчих місій і застосування збройної сили. Крім того, Радбез може ініціювати створення міжнародних трибуналів.

Рада складається з 15 членів, серед яких п’ять постійних – США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія, які мають право вето і можуть блокувати будь-які резолюції. Ще 10 непостійних членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін за принципом географічного представництва.

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