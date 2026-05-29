У Брюсселі шукатимуть іншу модель для вступу в ЄС: єврокомісарка Марта Кос назвала її застарілою через Україну

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликала країни ЄС швидко погодити «іншу» модель прийому нових членів, оскільки чинний механізм вступу не відповідає викликам, пов’язаним із заявкою України. Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.





Деталі

За словами Кос, зараз настав «правильний момент для прискорення розширення» Євросоюзу, а країни-члени мають перейти «від слів до дій». Вона наголосила, що не планує «керувати статус-кво» і вважає необхідним знайти новий формат інтеграції кандидатів до ЄС.

Заява пролунала після пропозиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца створити для України формат «асоційованого членства», який передбачав би часткову інтеграцію та окремі переваги членства до завершення реформ, необхідних для повноправного вступу. Президент України Володимир Зеленський назвав таку ідею «несправедливою», оскільки вона не передбачає права голосу для Києва в інституціях ЄС.

Кос не стала прямо підтримувати пропозицію Мерца, однак заявила, що вона може стати «хорошим стартом для дискусії». За її словами, серед європейських лідерів зростає підтримка моделі, яка поєднуватиме принцип оцінки реформ із можливістю поступової інтеграції кандидатів у структури ЄС.

Єврокомісарка наголосила, що ЄС не готовий відмовлятися від базових критеріїв вступу, зокрема верховенства права, незалежності судів і боротьби з корупцією. Водночас Брюссель, за її словами, має бути «інноваційним» у підходах до розширення.

Кос заявила, що вимога Зеленського забезпечити вступ України до ЄС уже наступного року є нереалістичною, однак вона створила необхідну політичну терміновість у дискусії. Окремо вона допустила, що вже цього літа ЄС може розділити переговорні процеси України та Молдови, які зараз фактично пов’язані між собою.

Контекст

Останнє розширення ЄС відбулося у 2013 році, коли до блоку приєдналася Хорватія.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році та нині перебуває на етапі переговорів про членство, що передбачає масштабні реформи й адаптацію національного законодавства до норм ЄС.

20 квітня FT із посиланням на джерела повідомила, що Німеччина та Франція пропонували надати Україні так звані символічні переваги ще до повноправного вступу. Водночас цей варіант не передбачає доступу до аграрних субсидій ЄС і не надає права голосу в ухваленні рішень. Президент Володимир Зеленський відкинув ідею «символічного членства», заявивши, що Україна розраховує лише на повноправний вступ до Європейського союзу. Він наголосив, що країна «захищає Європу не символічно, а реально», згадавши людські втрати у війні та внесок у відстоювання спільних європейських цінностей.

Франко-німецькі ініціативи з’явилися після того, як у ЄС фактично не підтримали підхід Єврокомісії щодо так званого зворотного розширення, який передбачав можливість надання Україні повноправного членства ще до повного виконання всіх критеріїв із подальшим поетапним розширенням прав.

Станом на травень 2026-го Україна отримала вимоги за всіма кластерами, однак де-юре вони залишаються закритими.





