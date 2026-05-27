С 26 мая в Одессе в тестовом режиме начали курсировать два трехсекционных трамвая по маршруту 7К, который соединяет улицу 28-й Бригады и Старосенную площадь. Новый подвижной состав вышел утром.

Как сообщили в КП «Горэлектротранс» первая отправка вагонов запланирована в 06:11 с улицы 28-й Бригады и в 07:22 – со Старосенной площади в обратном направлении. Трамваи будут работать в тестовом режиме для оценки эффективности и удобства перевозок на маршруте.





