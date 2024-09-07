Одесский трамвай «Север-Юг», который соединяет поселок Котовского и Таирова через центр города, временно изменит маршрут из-за дренажных работ на спуске Маринеско. Об этом сообщил директор коммунаьного предпрятия «Одесгорэлектротранс» Николай Литовчук.

Работы по дренажу склона начнутся уже в сентябре. Во время ремонта трамвай будет курсировать по сокращенной схеме движения, до Пересыпского моста и до Старосенной площади. На какое время будет перекрыто движение, станет понятно по ходу работ, отметил директор предприятия.

В связи с ремонтными работами на площади Толбухина изменят маршруты некоторые одесские трамваи, сообщили в Одесском горсовете. С 19:00 6 сентября и до окончания ремонтных работ будет временно приостановлено движение трамвайного маршрута №13. Трамвай по маршруту №7, пока не начнуться работы на спуске Маринеско будет курсировать от Паустовского до 2-й станции Люстдорфской дороги. А на участке от 11 до 16 ст. Люстдорфской дороги будут временно курсировать два вагона по маршруту №7 и один – по маршруту №27.





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