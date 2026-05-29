В Одесі відбувся IV турнір памʼяті Ханши Салама Кахіла з контактного карате

В Одесі пройшов IV турнір памʼяті Ханши Салама Кахіла з контактного карате, який став яскравою подією у спортивному житті міста. Організатором змагань виступив відомий тренер та спортивний діяч Микола Баух за підтримки Всесвітньої бійцівської ліги AWFL.



Високий рівень проведення турніру забезпечила професійна суддівська бригада Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL під керівництвом судді міжнародної категорії, віце-президента Ліги AWFL та президента Одеської міської федерації кікбоксингу WTKA Володимира Шевченка. До складу суддівської команди увійшли Дарія Перєва, Єгор Аврамов, Олександр Поскочин, Владислав Вудра та Софія Ахмедова.

Почесними гостями спортивного заходу стали представники Ліги AWFL, президент Одеської обласної федерації COMBAT ICO Віталій Джига, президент Всесвітньої організації Айкітедо Анатолій Матюнен, а також віце-президент SPKARATE Південного регіону та старший тренер «Академії боксу» Вадим Нікітюк. У турнірі взяли участь спортсмени Одеських обласних федерацій К-1, кікбоксингу WTKA, COMBAT ICO та SOKARATE. Учасники продемонстрували високий рівень технічної підготовки, спортивний характер, волю до перемоги та повагу до традицій бойових мистецтв.

Особливою частиною заходу стало вручення посвідчень кандидатів у майстри спорту з COMBAT самозахист ICO спортсменам, які успішно виступили на Фестивалі єдиноборств AWFL та Чемпіонаті Одеської області з COMBAT ICO.

Також у рамках турніру президенту Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Валентину Федорову було вручено Подяку за вагомий внесок у розвиток карате в Україні.

Турнір пройшов у теплій атмосфері пам’яті, взаємоповаги та спортивного братерства, об’єднавши спортсменів, тренерів і гостей навколо спільних цінностей честі, сили духу та єдності. Захід ще раз підтвердив високий рівень розвитку бойових мистецтв в Одесі та важливість збереження традицій і пам’яті про видатних майстрів карате.