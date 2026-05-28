«Мандалорец и Грогу», первый полнометражный проект вселенной «Звёздные войны» со времён «Эпизод IX: Скайуокер. Восход», установил антирекорд: фильм стартовал с худшими сборами во франшизе.

Цифры по кассовым сборам уже известны, и возвращение «Звёздных войн» в кинотеатры выглядит не слишком обнадёживающе.

The Mandalorian and Grogu, первое за семь лет появление франшизы на большом экране, стартовало с худшими кассовыми сборами в премьерный уик-энд среди всех фильмов «Звёздных войн» со времён покупки прав на сагу компанией Disney.

Фильм, в котором Педро Паскаль играет охотника за головами-мандалорца, путешествующего со своим крошечным спутником Грогу, собрал 102 млн долларов на внутреннем рынке (США и Канада) за четырёхдневные выходные по случаю Дня поминовения в США, а общемировые сборы составили 165 млн долларов.

Это ниже, чем у Solo: A Star Wars Story, недолюбленного критиками спин-оффа 2018 года о молодом Хане Соло, который за тот же уик-энд ко Дню поминовения сумел заработать 103 млн долларов. Тогда эти цифры сочли разочаровывающими, и Solo стал самым малосборным фильмом по «Звёздным войнам» в линейке Disney.

В итоге Solo заработал в мировом прокате 392,9 млн долларов при бюджете 275 млн. Для сравнения, бюджет The Mandalorian and Grogu гораздо скромнее — 165 млн долларов, так что у картины ещё есть все шансы как минимум выйти в ноль и принести прибыль.

И всё же это явный сигнал того, что у публики действительно наступило утомление от «Звёздных войн». А если учесть, что крупные студии традиционно делают ставку на уик-энд ко Дню поминовения как на один из самых кассовых периодов, цифры говорят сами за себя.

В нашем обзоре The Mandalorian and Grogu мы охарактеризовали фильм как «совершенно проходной и сделанный без особых усилий микс эпизодов, которые явно готовились для несостоявшегося четвёртого сезона сериала».

Мы добавили: «Вселенная „Звёздных войн“ когда‑то вызывала благоговейный трепет, и первый фильм после The Rise of Skywalker должен был обозначить возвращение к космической опере масштаба Джорджа Лукаса — к тому формату большого события, который заставлял поклонников снова надеяться. The Mandalorian and Grogu нельзя назвать плохим фильмом, но он слишком осторожный и пресный, чтобы вернуть веру».

Disney купила франшизу у создателя Джорджа Лукаса в 2012 году. Компания сосредоточилась на запуске сериалов по «Звёздным войнам» на Disney+, и этот уход в стриминг принёс успех проектам вроде The Mandalorian и Andor, но значительно меньшую аудиторию — таким шоу, как The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Skeleton Crew и The Acolyte.

Следующий фильм по вселенной, Star Wars: Starfighter с Райаном Гослингом в главной роли, должен выйти в кинотеатрах в мае 2027 года.

Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и изначально опубликован на английском. языке.





