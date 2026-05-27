Чемпіонат України з пауерліфтингу відбувся в Одесі

В минувшие выходные Одесская область принимала чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди ветеранов, военнослужащих и гражданских спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 250 участников со всей страны.

В Одессу съехались спортсмены из разных регионов Украины, чтобы побороться за призовые места сразу в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, жим лежа, многоповторный жим лежа и становая тяга.

Организаторы отмечают, что чемпионат стал не только масштабным спортивным событием, но и символом силы духа, выдержки и единства. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, стойкость и стремление к победе, несмотря на сложные условия военного времени.

