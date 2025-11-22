С 17 по 19 ноября в Ужгороде состоялся чемпионат Украины по дзюдо среди младших кадетов до 17 лет, который собрал более 500 участников 2009–2011 годов рождения из 21 региона страны.

Одессу на соревнованиях представляли воспитанники Комплексной детско-юношеской спортивной школы №15. Юные спортсмены продемонстрировали хороший уровень подготовки, завоевав две награды.

В весовой категории до 73 кг серебряную медаль получил Владимир Сорвачев. Бронзовым призёром в категории до 66 кг стал Юрий Пинчук.

