В Минэнерго главной проблемой разной ситуации с отключениями света в областях Украины называют уничтоженную или поврежденную генерацию в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Поэтому в западных областях графики могут быть более "лояльными".

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Кроме того, враг целенаправленно уничтожает системы передачи – высоковольтные линии, так называемые "энергетические мосты", соединяющие регионы", - рассказали в Минэнерго.

Отмечается, что сейчас основные мощности производства электроэнергии сосредоточены преимущественно на западе Украины – там расположены атомные электростанции и заходит импорт из Европы. Этот регион потенциально может производить больше, чем потребляет.

Восток, юг и центр, где генерация существенно разбита обстрелами, являются энергодефицитными.

Чтобы передать электроэнергию с запада в Киев или Харьков, нужны высоковольтные линии и автотрансформаторы. Враг целенаправленно бьет именно по ним.

"Таким образом, из-за повреждения "магистралей" электроэнергия остается "замкнутой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее.

Пропускной способности сетей, которые не были спроектированы для этого, просто не хватает для транспортировки столь больших объемов", - утверждают в Минэнерго.

Кроме того, ситуацию осложняют не только массированные атаки, но и локальные обстрелы в прифронтовых зонах и аварии из-за перегрузки системы.

Напомним:

На Волыни, Львовщине и Ивано-Франковщине 12 декабря запланированные отключения света действовали 30 минут - с 08:00 до 08:30 для некоторых очередей.

В то же время в отдельных областях востока, юга и центра электричества может не быть по 14-16 часов в сутки.

