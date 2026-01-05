В Украине с 1 января 2026 выросла стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Facebook.

Стоимость первого оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта) останется бесплатной.

Оформление паспорта гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней обойдется в 618 грн; до семи рабочих дней — 988 грн вместо 928 грн.

Оформить загранпаспорт до 20 рабочих дней можно будет за 1147 грн; до семи рабочих дней — за 1787 грн.

Кроме того, изменилась стоимость вида на постоянное и временное проживание в Украине: теперь они стоят 1235 грн и 1140 грн соответственно.

В ведомстве уточнили, что граждане, которые оплатили админуслуги и подали заявления до 31 декабря 2025 года, получат документы по старым ценам.

В то же время те, кто успел оплатить услуги до конца 2025 года, но еще не подал заявление, смогут оформить документы с доплатой — по тарифам, действующим на момент подачи заявления.

Причиной повышения стоимости оформления ряда биометрических документов в Миграционной службе назвали изменение цен на бланки, которые производит ГП “Полиграфический комбинат “Украина”.





Источник