Нове покоління суддів: професійна команда працює на чемпіонатах Одещини

Під час Відкритого чемпіонату Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 злагоджено й професійно працювала суддівська колегія, до складу якої увійшли випускники Міжнародної школи суддів AWFL Judge School. Роботою колегії керував головний суддя змагань Володимир Шевченко.

Особливістю турніру стало те, що вся суддівська команда сформована з фахівців, які пройшли навчання в Міжнародній школі суддів AWFL. Цей освітній проєкт уже майже два роки успішно працює, готуючи суддів для видовищних видів спорту. У школі навчаються як діючі спортсмени ліги, так і всі охочі, хто обрав для себе шлях у спортивному суддівстві. Після завершення навчання вони отримують відповідну кваліфікацію суддів національних та міжнародних категорій.

Завдяки системній роботі організаторам вдалося сформувати нове покоління професійних суддів Одещини. Сьогодні вони впевнено працюють не лише на турнірах ліги, а й на масштабних спортивних заходах, які проводять інші федерації та організації.

Фахівці відзначають, що зростання рівня суддівства є важливою складовою розвитку єдиноборств у регіоні. Саме тому організатори чемпіонатів приділяють особливу увагу підготовці та підвищенню кваліфікації суддів.

Результати цієї роботи вже помітні: випускників школи дедалі частіше запрошують працювати на турнірах різних організацій, що свідчить про високий рівень підготовки та професіоналізму молодої суддівської команди. Організатори з гордістю відзначають, що створена система підготовки фахівців стала важливим кроком у розвитку сучасного спортивного суддівства на Одещині.