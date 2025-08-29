В Одесі відбудеться масштабний суддівський семінар напередодні Чемпіонату області з кікбоксингу

Напередодні Відкритого Чемпіонату Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 пройде масштабний суддівський семінар Міжнародної школи суддів AWFL Judge School. Захід об’єднає досвідчених суддів міжнародної та національної категорій, а також майстрів єдиноборств.

Особливістю семінару стане пряме включення з Лос-Анджелеса (США) з Президентом World Karate Organisation Soshinkan, Ханши, 8 Дан, Андрієм Рекуновим.

Програма семінару включатиме теоретичну та практичну частини, під час яких учасники зможуть отримати сертифікати, здобути практичні навички в суддівстві та працювати рефері на Чемпіонаті області під керівництвом досвідчених фахівців. За результатами атестації слухачі отримають сертифікати суддів зі спорту та суддів 1-ї категорії, а також шанс продовжити кар’єру, працюючи на Чемпіонатах України й здобуваючи звання судді національної категорії.

Головні спікери та члени атестаційної колегії:

Володимир Шевченко — Президент Одеської міської федерації WTKA, Головний суддя Одеської обласної федерації К-1, суддя міжнародної категорії;

Валентин Федоров — Президент Одеської обласної федерації К-1 та Південно-регіональної федерації SOSHINKAN, Сенсей, 4 Дан, суддя національної категорії;

Наталія Коган — суддя міжнародної категорії, засновниця Kogan Team;

Вадим Нікітюк — віце-президент Південно-регіональної федерації SOSHINKAN, Сенсей, 4 Дан, суддя 1-ї категорії;

Сергій Пятецький — Президент Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA, суддя національної категорії;

Віталій Джига — Президент Одеської обласної федерації Combat ICO, суддя міжнародної категорії.

Організатори наголошують, що семінар спрямований не лише на підвищення кваліфікації суддів, а й на розвиток спортивної діяльності в регіоні, створення можливостей для молодих спортсменів та формування професійної спільноти у світі єдиноборств.