РФ вдарила по заводу в Дніпрі, що належить компанії зі США: на дороги вилилося 300 тонн олії

Враг ударил по заводу в Днепре, принадлежащему американской компании. В результате атаки на дороги вылилось 300 тонн масла.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Россияне разбомбили американскую собственность, потому что завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луиса, Миссури", - уточнил Филатов.

По его словам, коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, в то же время проезд по Набережной города будет невозможен около 2-3 суток.

Bunge является производителем ТМ "Олейна".

Завод Bunge в Днепре – предприятие по переработке семян подсолнечника с полностью интегрированным процессами переработки, рафинации и бутилирования.

Bunge Global SA – одна из крупнейших в мире агропромышленных компаний, основанная в 1818 году со штаб- квартирой в Сент- Луисе.

В ноябре в Днепре в результате российской дроновой атаки 19 ноября поврежден склад пищевой продукции Всемирной продовольственной программы ООН.

 

