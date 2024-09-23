В Украине в 2023-2024 маркетинговом году (МГ) увеличились объемы производства подсолнечного масла на 13,7% и объемы экспорта - на 17% по сравнению с довоенным 2020-2021 МГ.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укролияпром", передает "Укринформ"

"Объемы производства и экспорта масла подсолнечного не только достигли, но и превысили некоторые довоенные периоды, и составили соответственно в 6,6 млн т и 6,2 млн т. По сравнению с довоенным 2020/21 МГ, объемы производства и экспорта масла подсолнечного в 2023/24МГ выросли соответственно на 13,7 % и на 17%", - говорится в сообщении.

Росту производства подсолнечного масла способствовало наращивание переработки семян. В частности, было переработано 14,8 млн т семян подсолнечника, что на 1,3 млн т больше против 2022/23 МГ.

Впервые в Украине переработано 1 млн т рапса, что составляет 23,3% от урожая прошлого года, а экспорт рапсового масла достиг рекордных 424 тыс. т, (+ с 404% по сравнению с 2022/23 годом). Также выросло производство и экспорт соевого масла и шрота - на 22% и 29% соответственно.

Всего в Украине переработали 17,4 млн. т семян масличных культур, из которых 14,8 млн т подсолнечника, 1,6 млн т сои и миллион т рапса.

По прогнозам "Укролияпром", в 2024/25 МГ производство подсолнечника уменьшится до 12 -12,5 млн т, из-за сокращения посевных площадей его на 2-3%. В то же время, производство соевых бобов возрастет до 5,1-5,5 млн т, благодаря увеличению площадей посева более чем на 46%. Производство семян рапса ожидается на уровне 3,4-3,6 млн т против 4,1-4,4 млн т в 2023/24 МГ.

Напомним:

Летом завод по переработке масличных культур одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Кернел" на западе Украины был поврежден в результате атаки беспилотника, совершенной Россией.





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