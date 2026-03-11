Украина в 2026 году вошла в топ стран с самым агрессивным ростом цен на продукты. По данным Visual Capitalist и FAO, рост прогнозируется на 9,2%, почти втрое выше среднемирового уровня в 3,2%.

Эксперты называют это «комплексной инфляцией», виноваты валютные колебания, дорогие сырьё и логистика. На деле же вся эта «комплексность» означает, что многие простые украинцы не смогут платить за еду и коммуналку.

Проблемы со светом и дорогой коммуналкой уже становится причиной трагедий в стране. Депутат Киеврады Алла Шлапак рассказала о том, что в Киеве уже фиксируется самоубийства на этой почве. Она сообщила, что в Киеве мать повесилась на глазах маленького сына из-за непосильных платежей за свет и воду. Рост цен на продукты и тарифы, серьезно бьют по обедневшему за время войны народу.

Непосильные цены на тарифы и продукты реальная угроза жизни и психике граждан. Ведь при этом они сопровождаются массовыми сокращениями и падения доходов по всей стране. Людей выгоняют с работы или заставляют выживать на мизерных ставках, которых не хватает даже на еду.