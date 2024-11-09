Рост потребительских цен в Украине в октябре 2024 года ускорился до 1,8% с 1,5% в сентябре, 0,6% в августе и нуля в июле.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В годовом исчислении инфляция по итогам октября 2024 года выросла до 9,7% (против октября 2023 года), 8,6% по итогам сентября, 7,5% по итогам августа и 5,4% по итогам июля.

Отмечается, что в октябре-2024 базовая инфляция уменьшилась до 1,3% с 1,7% в сентябре. С учетом того, что в октябре-2023 она равнялась 0,4%, в годовом исчислении базовая инфляция по итогам прошлого месяца выросла до 8,3% с 7,3% по итогам сентября, 6,5% по итогам августа и 5,7% по итогам июля.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.

Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца. На 6,9-1,3% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел прежде всего благодаря повышению цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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Напомним:

Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.