Михайло Поживанов та Юрій Работін, зустріч в студії. Розмова про війну, політику і майбутнє країни

В Одеському офісі Національної спілки журналістів України відбулася зустріч голови правління Одеської регіональної організації НСЖУ Юрія Работіна з відомим українським політиком, народним депутатом кількох скликань Михайлом Поживановим. Розмова торкнулася найактуальніших тем сьогодення — війни, політичної ситуації в Україні та світі, ролі громадянського суспільства і перспектив розвитку держави.

Зустріч розпочалася з теплих особистих слів і привітань. Юрій Работін привітав гостя з народженням онука, наголосивши, що навіть у складні часи війни життя триває. Михайло Поживанов, у свою чергу, зауважив, що символічно: обидва його онуки народилися вже під час повномасштабної війни. За його словами, колись у парламенті ухвалювали закони про «дітей війни», а сьогодні ця реальність знову повернулася в життя українців.

У ході бесіди співрозмовники говорили про повсякденне життя країни в умовах війни. Повітряні тривоги, обстріли, проблеми з електроенергією стали частиною щоденної реальності як у Києві, так і в Одесі. Проте, попри складні умови, українці продовжують працювати, проводити громадські та культурні заходи, підтримувати один одного.

Окрему увагу було приділено діяльності журналістської спільноти та громадських ініціатив. Юрій Работін подякував Михайлу Поживанову за підтримку форуму «Українська мова — мова єднання». Цей проєкт об’єднує авторів із різних регіонів України та з-за кордону, а також сприяє розвитку української культури та літератури. До участі в ньому долучаються як відомі письменники, так і молодь — школярі та студенти, що надсилають власні творчі роботи.

Під час розмови торкнулися й політичної ситуації в Україні. Михайло Поживанов зазначив, що останнім часом у публічному просторі зростає політична напруга, з’являється більше взаємних звинувачень між політиками, що може свідчити про наближення майбутньої виборчої кампанії. Водночас більшість українських політичних сил сходяться на тому, що проведення виборів можливе лише після завершення війни.





Значна частина розмови була присвячена міжнародній політиці. Співрозмовники обговорили вплив глобальних конфліктів на ситуацію в Україні, роль великих держав у світовій політиці та економічні інтереси, пов’язані з енергетичними ресурсами. Було також піднято питання відносин України з європейськими партнерами, зокрема дискусії навколо політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Михайло Поживанов наголосив на важливості дипломатії та зваженого підходу у відносинах із сусідніми країнами, адже конфлікти між політиками не повинні перетворюватися на протистояння між народами.

Водночас учасники зустрічі підкреслили ключову роль українських військових у захисті держави. За словами Михайла Поживанова, суспільство має підтримувати Збройні сили України, забезпечуючи їх усім необхідним. Разом із тим важливо боротися з проявами корупції, щоб зберігати довіру людей і мотивацію тих, хто захищає країну.

Наприкінці розмови було порушено тему демографічної ситуації в Україні. Співрозмовники зазначили, що народження дітей навіть у складні часи війни є проявом віри в майбутнє. Михайло Поживанов висловив переконання, що українці повинні думати про відновлення країни та продовження нації, адже саме молоде покоління стане основою майбутнього держави.

Зустріч пройшла у щирій і відвертій атмосфері. Вона ще раз засвідчила: попри складні виклики воєнного часу, українське суспільство продовжує працювати, обговорювати важливі питання і шукати шляхи до спільної перемоги та мирного майбутнього.