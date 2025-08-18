Михайло Поживанов: держава повинна захищати своїх людей і робити вже це має коаліційний уряд

В офісі Національної спілки журналістів України відбулася зустріч із громадським діячем Михайлом Поживановим напередодні старту 26-го загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання».

«Мені дуже приємно сьогодні вітати Михайла Поживанова, мого друга, напередодні відкриття конкурсу, що вже 26-й рік поспіль проходитиме в Україні», — зазначив голова Одеського ОРО НСЖУ Юрій Работін.

Конкурс і постать Чикаленка

Цьогоріч конкурс присвячено творчості Євгена Чикаленка — відомого мецената і громадського діяча. «Він сказав колись крилаті слова: “Україну треба любити не до глибини своєї душі, а до глибини своєї кишені”», — нагадав Юрій Работін.

Журналістка з Подільська Людмила Вовк презентувала книгу «Євген Чикаленко. Людина-магніт». «Чикаленко притягував до себе людей своєю ідеєю і діяльністю. Він навіть відмовився від посад першого президента чи гетьмана, спрямовуючи статки на меценатство», — наголосив Юрій Анатолійович.

Підтримка громад і культурні ініціативи

Окрема подяка прозвучала на адресу Куяльницької громади, військової адміністрації Подільського району, міської ради Гнівані та громад Одещини, які допомагають у відновленні музею на місці будинку Чикаленка.

«Приємно, що цього року відновлюється музей, де буде створено меморіальний комплекс», — відзначив Юрій Работін.

Також було оголошено про вихід у видавництві «Чорномор’я» нового 64-шпального випуску газети, присвяченого конкурсу.

Політика, очікування й виклики

Окремою темою зустрічі стала міжнародна політика. «Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Україна живе в очікуванні», — наголосив Михайло Поживанов.

Проте прогнози в суспільстві кардинально різняться: «Одні вважають, що не можна тиснути руку тирану, інші — що треба зробити все, аби завершити війну».

Водночас звучали застереження: «Конституція не дозволяє просто “віддати територію”. Це може вирішити лише всеукраїнський референдум, а його неможливо провести під час воєнного стану».

Людський вимір війни

Згадали і про щоденні обстріли. «Дорогою сюди я прочитав новину: п’ять ракет влучили у житловий будинок на Одещині. П’ятеро людей загинули, 18 поранено», — розповів Михайло Поживанов

Також підкреслили важливість проблем переселенців: «Лише на Одещині зареєстровано близько 100 тисяч тимчасово переміщених осіб. Це люди, які втратили все. І їм ніхто чесно не говорить: “Це житло ти вже не отримаєш назад”».

Виклик єдності

Говорячи про майбутнє, учасники зустрічі наголосили на необхідності єдності: «Лише коаліційний уряд здатен вирішити ці питання. Бо інакше будь-який крок президента може розколоти суспільство».

Попри складнощі, звучали й оптимістичні слова: «Я вірю, що ми обов’язково вирішимо цю ситуацію. І вільна, сильна, незалежна Україна була, є і буде», - підкреслив Михайло Олександрович.