У стінах Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів відбулася тепла й відверта розмова з Михайлом Поживановим — відомим громадським діячем, колишнім мером Маріуполя, чотириразовим народним депутатом України та засновником Міжнародної фундації Магдебурзького права.

«Мені дуже приємно в офісі Національної спілки журналістів вітати мого доброго друга Михайла Поживанова. Він — свого часу, один із наймолодших мерів України і людина, яка дійсно розуміє цінність самоврядування», — зазначив модератор зустрічі, голова Одеського РО НСЖУ Юрій работін.

У розмові йшлося про значення історичної пам’яті, роль культурного фронту, децентралізацію та виклики місцевих громад.

Про спадок Чикаленка й справжню любов до України

Говорячи про историчну постать Євгена Чикаленка, про то я к його пам’ятають та шанують у Перешорах, Михайло Поживанов нагадав Чикаленковий крилатий вислів: «Україну треба любити не до глибини своєї душі, а до глибини своєї кишені. Зазначив що він був меценат, який дбав про соборність не словами, а справами».

Про роботу з громадами

Михайло Поживанов підкреслив активність фундації у роботі з громадами:

«Ми фактично щодня їздимо по регіонах, зустрічаємось із міськими головами, депутатами, експертами. Моя мета — передати досвід і допомогти громадам розвиватися».

Михайло Олександрович зазначив, що внаслідок недосконалої децентралізації виник дисбаланс: «Одні громади мають 1300 мешканців, інші — понад 50 тисяч, а повноваження однакові. Це несправедливо й неефективно».

Культурний фронт і підтримка митців

Особливу увагу гість приділив культурній сфері:

«Митці — це також фронт. І коли на їхні майстерні нараховують податок, як на комерційну нерухомість, громади повинні ставати на захист цих людей. Бо їх не так вже й багато — близько 5 тисяч по всій країні».

Про місцеве самоврядування й державну політику

Не обійшлося й без критики дій влади.

«Коли керівники просять: “Перерахуй туди гроші”, то пам’ятай: твій підпис — це твоя відповідальність. Навіть у воєнний час ніхто не скасовував Кримінальний і Бюджетний кодекси», — наголосив Михайло Поживанов.

Про уряд та політику

На питання про зміни в уряді відповів прямо:

«Від зміни місць сума не міняється. Якщо ви тасуєте ту ж колоду, нічого не зміниться. Потрібен коаліційний уряд із людей, які мають досвід і працюють на країну, а не на угруповання».

Про роль медіа

У фіналі розмови гість висловив занепокоєння станом регіональної журналістики:

«Одещина колись мала більше телерадіокомпаній, ніж Київ. А сьогодні їх знищили. Це була цілеспрямована політика уряду багато років поспіль. І шкода, що це прогресує».

Ця зустріч — не просто обмін думками. Це уроки відповідальності, досвіду й віри у майбутнє. Бо, як влучно підсумував Михайло Поживанов:

«Кожен має робити свою справу — на фронті, в культурі, в управлінні. Лише тоді буде Перемога».