У Національній спілці журналістів України відзначили 96-ту річницю з дня смерті видатного мецената і публіциста

У приміщенні Національної спілки журналістів України в Одесі відбувся пам’ятний захід, присвячений 96-й річниці з дня смерті Євгена Чикаленка — видатного громадського діяча, мецената, публіциста, одного з фундаторів української преси, знаного державника.

Участь у події взяли письменники та журналісти з різних регіонів України, серед яких — голова Спілки письменників Чернівецької області Василь Джуран, публіцист Віталій Божко, голова Одеської Регіональної організації НСЖУ Юрій Работін та інші.

Символічний день — у символічному місці

«Сьогодні у нас горять свічки, а стіни прикрашають картини, присвячені Чикаленку. Цьогоріч конкурс «Українська мова — мова єднання», який буде проведено вже 26-й раз, буде присвячений саме його постаті», — наголосив Юрій Работін.

Делегація журналістів і письменників нещодавно побувала в рідному селі Чикаленка — Перешорах (Одещина), в Мардарівці, де встановлено пам’ятник, а також у маєтку, де меценат мешкав і збудував церкву. У серпні планується провести там загальноукраїнський захід.

Постаті, що формують націю

«Євген Чикаленко міг стати першим президентом або гетьманом, але поступився іншим. Бо любив справу, а не титули. Ми йдемо його слідами: Перешори, Мардарівка, Подільськ — і сьогодні Одеса», — зазначив Василь Джуран.

Він також нагадав про спільний проєкт із Юрієм Работіним — серію патріотичних видань і листівок, присвячених постатям української історії та культури: Лесі Українці, Кулішу, Фартушняку, Шевченкові, його батькові тощо. Вже відбулося понад тисячу презентацій по всій країні.

«Так треба Україну любити…»

«Саме про Євгена Чикаленка вийшов цей буклет. Про людину, яка дивилась не в кишеню, а в глибину кишені — і все робила для людей», — зазначив Віталій Божко.

Євген Чикаленко — автор крилатої фрази:

«Так треба Україну любити не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені».

Він фінансував українську пресу, письменників, просвітницькі проєкти. У 1906 році заснував газету «Рада» — перше щоденне українське видання в Російській імперії.

План дій — встановити пам’ятний знак

«Ми знайшли місце, де стояв його будинок. І в цьому році на тому місці має з’явитися гранітна брила — як вшанування нашого спільного обов’язку перед його пам’яттю», — сказав Юрій Работін.

Також прозвучали поетичні рядки, присвячені Чикаленку:

«До глибини кишені любив він Україну,

Добро — не теревені творив він без упину.

Бо гроші — це не вічне, а пам’ять незупинна...»

На завершення учасники заходу вшанували пам’ять Євгена Чикаленка хвилиною мовчання.