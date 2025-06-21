У Національній спілці журналістів України відзначили 96-ту річницю з дня смерті видатного мецената і публіциста

У приміщенні Національної спілки журналістів України в Одесі відбувся пам’ятний захід, присвячений 96-й річниці з дня смерті Євгена Чикаленка — видатного громадського діяча, мецената, публіциста, одного з фундаторів української преси, знаного державника.
Участь у події взяли письменники та журналісти з різних регіонів України, серед яких — голова Спілки письменників Чернівецької області Василь Джуран, публіцист Віталій Божко, голова Одеської Регіональної організації НСЖУ Юрій Работін та інші.
Символічний день — у символічному місці
«Сьогодні у нас горять свічки, а стіни прикрашають картини, присвячені Чикаленку. Цьогоріч конкурс «Українська мова — мова єднання», який буде проведено вже 26-й раз, буде присвячений саме його постаті», — наголосив Юрій Работін.
Делегація журналістів і письменників нещодавно побувала в рідному селі Чикаленка — Перешорах (Одещина), в Мардарівці, де встановлено пам’ятник, а також у маєтку, де меценат мешкав і збудував церкву. У серпні планується провести там загальноукраїнський захід.
«Євген Чикаленко міг стати першим президентом або гетьманом, але поступився іншим. Бо любив справу, а не титули. Ми йдемо його слідами: Перешори, Мардарівка, Подільськ — і сьогодні Одеса», — зазначив Василь Джуран.
Він також нагадав про спільний проєкт із Юрієм Работіним — серію патріотичних видань і листівок, присвячених постатям української історії та культури: Лесі Українці, Кулішу, Фартушняку, Шевченкові, його батькові тощо. Вже відбулося понад тисячу презентацій по всій країні.
«Саме про Євгена Чикаленка вийшов цей буклет. Про людину, яка дивилась не в кишеню, а в глибину кишені — і все робила для людей», — зазначив Віталій Божко.
Євген Чикаленко — автор крилатої фрази:
«Так треба Україну любити не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені».
Він фінансував українську пресу, письменників, просвітницькі проєкти. У 1906 році заснував газету «Рада» — перше щоденне українське видання в Російській імперії.
План дій — встановити пам’ятний знак
«Ми знайшли місце, де стояв його будинок. І в цьому році на тому місці має з’явитися гранітна брила — як вшанування нашого спільного обов’язку перед його пам’яттю», — сказав Юрій Работін.
Також прозвучали поетичні рядки, присвячені Чикаленку:
«До глибини кишені любив він Україну,
Добро — не теревені творив він без упину.
Бо гроші — це не вічне, а пам’ять незупинна...»
На завершення учасники заходу вшанували пам’ять Євгена Чикаленка хвилиною мовчання.