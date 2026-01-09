Время и место появления нашего вида по-прежнему неясны из-за нехватки следов. Находка в Северной Африке помогает восполнить этот пробел в знаниях.

Ученые давно пытаются разгадать происхождение человеческого вида. До сих пор неясно, от какого общего предка произошли современный человек, неандертальцы и денисовцы. По прежним оценкам, этот предок жил около 750 тысяч лет назад.

Новые исследования находок ископаемых в Марокко дают свежие сведения о наших древнейших предках.

Жан-Жак Юблен считается одним из самых известных исследователей древних людей, работающих в Германии. Французский антрополог преподает в Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, где он возглавляет отдел эволюции человека.

В свежем номере научного журнала Nature он и международная команда исследователей сообщают о 21 образце человеческих костных останков, обнаруженных в пещере в Марокко. «Правдоподобный предшественник Homo sapiens», оценивает Юблен. То есть это могут быть древние люди, от которых происходит все нынешнее человечество.

В Марокко Юблен наткнулся на ископаемые останки гомининов, которые жили именно в то время и в том месте, где зарождение Homo sapiens берет начало: около 800 тысяч лет назад в Африке.

Недавно опубликованные ископаемые происходят из Thomas Quarry I, раскопа на юго-западе Касабланки. Археологи ведут там исследования с конца 1980-х, им удалось найти каменные орудия и кости древних людей.

Инверсия магнитного поля Земли

Местные археологи около 30 лет назад попросили Юблена помочь с первыми находками ископаемых.

Жан-Поль Рейналь, содиректор программы, а также Абделлали Хадума и Халид Надер, рабочие, которые в мае 2008 года обнаружили челюсть ThI-GH-10717. R. Gallotti, Programme Préhistoire de Casablanca

Француз уже тогда предполагал, что находкам не менее полумиллиона лет и что они относятся к периоду, когда Homo erectus эволюционировал в современного человека. Однако средств, чтобы точно установить возраст, тогда не было.

Теперь это удалось: исследовательница Серена Перини из Миланского университета построила свой анализ на том, что при формировании отложений магнитное поле Земли зафиксировалось в осадочных породах.

В ходе истории Земли магнитное поле неоднократно меняет полярность. Эти палеомагнитные инверсии происходят повсеместно и на геологической шкале времени практически мгновенно, оставляя в осадках отчетливый сигнал.

Серена Перини и Джованни Муттони отбирают пробы для магнитостратиграфии в отложениях Grotte à Hominidés на площадке Thomas Quarry I. D. Lefèvre, Programm Préhistoire de Casablanca

Исследование Перини с применением магнитостратиграфии показало, что инверсия магнитного поля произошла именно тогда, когда там жили гоминины, и это событие геологи могут датировать очень точно. Так Юблен и его коллеги смогли определить возраст найденных в Касабланке ископаемых примерно в 773 тысячи лет.

По словам Юблена, кости принадлежат как минимум трем особям: двум взрослым и младенцу. Следы укусов на бедренной кости показывают, что ее грыз хищник. «Вероятно, гиена», предполагает Юблен. Судя по всему, пещера, в которой нашли ископаемые, служила убежищем и для хищников.

Thomas Quarry I, Grotte à Hominidés. Нижняя челюсть ThI-GH-10717 во время раскопок. J.P. Raynal, Programme Préhistoire de Casablanca

Находки демонстрируют ряд сходств с южноевропейским Homo antecessor, что указывает на близкое родство этих двух видов. При этом в зубах видны признаки, уже отсылающие к более позднему Homo sapiens. Около 30 лет назад исследователи обнаружили останки Homo antecessor в пещере Гран-Долина в Атапуэрке, Испания.

Теперь можно утверждать: общий предок всех трех человеческих групп жил заметно раньше, чем считалось, и разделение действительно произошло в Африке. Из его потомков в Евразии через Homo antecessor возникли неандертальцы и денисовцы, а марокканские ископаемые, судя по всему, относятся к линии потомков, из которой позже появился Homo sapiens.

Юблен и его коллеги с высокой долей уверенности считают, что у истоков обеих линий стоит вид Homo erectus, первая разновидность рода Homo, вышедшая из Африки.

История нашего вида начинается в Африке, но его пути простирались далеко за ее пределы. По словам исследователя из Института Макса Планка, древние люди в Испании и Марокко имели общих предков, но каждая ветвь пошла своим путем. Около 800 тысяч лет назад часть африканской популяции Homo через Ближний Восток переселилась в Европу. Некоторые из этих ранних путешественников достигли Пиренейского полуострова, где продолжили развиваться самостоятельно.

Ископаемые из Касабланки, Марокко рассказывают историю тех, кто остался в Африке. Из этой линии примерно через полмиллиона лет возник современный Homo sapiens. Но как именно протекала эта эволюция, остается неясно: за ключевой период между 800 тысячами и 300 тысячами лет почти нет находок, которые могли бы пролить свет.

Одно несомненно: путь к появлению Homo sapiens не был прямолинейным.





