Верховна Рада скасувала акти виконаних робіт. Це може зекономити бізнесу 20 млрд грн на рік

Верховна Рада 24 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14023, який пропонує залишити право вибору за підприємцями – працювати з актами чи рахунками-фактурами, свідчить інформація на сайті парламенту. Для малого бізнесу це означатиме економію часу, грошей та менше бюрократії.

Деталі

За ухвалення рішення проголосували 230 народних депутатів, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ передбачає внесення змін до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Законопроєкт підготовлено на запит бізнесу для спрощення процесу документообігу.

Автор законопроєкту – голова фінансового комітету Данило Гетманцев – пропонує не вказувати в акті наданих послуг посаду, прізвище та/або підпис представника замовника. Але лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачено повністю та безготівково.

Спрощені правила не застосовуватимуться до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Контекст

Зараз закон зобов’язує підписувати акти обома сторонами – замовником і виконавцем. На практиці це часто спричиняє труднощі: затримки з оформленням документів, конфлікти з контролювальними органами та судові суперечки.

Законопроєкт №14023 Гетманцев подав на розгляд Верховної Ради 8 вересня. Уряд наступного дня подав свій законопроєкт №14023-1, його теж уже було розглянуто у ВР, але без голосування.

Економія для бізнесу може сягати 20,2 млрд грн на рік на підготовці документів, заявляв міністр економіки Олексій Соболєв. На підготовку та обмін цими документами підприємці витрачають до 34 млрд грн на рік в еквіваленті робочого часу. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 30 вересня підтримав законопроєкт.