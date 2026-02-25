Какое оружие легально и нелегально предлагают украинцам, где его берут, как продают и по каким ценам?

Ровно четыре года Украина живет в условиях большой войны с Российской Федерацией. Эти условия подпитывают спрос на средства самообороны, за которым "тянется" и рынок оружия: большой, разнообразный и далеко не всегда контролируемый.

Рынок личного оружия состоит из двух частей. Первая - зарегулированная и легальная. Вторая - быстрая, теневая и "без гарантий".

ЭП исследовала, как работают легальная и нелегальная продажа оружия, какие модели предлагают, сколько это стоит, как выглядят каналы "доставки", и где в этой истории всплывают почтовые сервисы и "услуги" по оформлению документов.

Редакция также пообщалась с теневыми продавцами, представившись обычным клиентом, чтобы понять, что именно они обещают и на чем зарабатывают.

За незаконное приобретение, хранение или сбыт оружия украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность (ч. 1 ст. 263 УКУ) от 3 до 7 лет лишения свободы. Любые "обходные" предложения могут стоить значительно дороже, чем может показаться.

Первые шаги к оружию

Самый распространенный легальный вариант для гражданского владения - это охотничье гладкоствольное или нарезное оружие. Гладкоствольное ружье могут покупать украинцы, которым исполнился 21 год, а нарезное (в том числе полуавтоматическое) - 25 лет.

Возраст дело не ограничивается, и перед походом в магазин придется пройти бюрократический "ад" получения разрешения на оружие, которое выдает Национальная полиция. Сначала нужна справка об изучении материальной части оружия и правил безопасного обращения с ним. Справку формируют в учебных и стрелковых площадках, имеющих соответствующее разрешение. После зачета данные вносят в Единый реестр оружия (ЕРЗ).

Далее нужно подтвердить состояние здоровья и получить медицинскую справку. Для этого надо пройти четырех специалистов, сдать анализы, а также предоставить результаты наркологического осмотра и подтверждение того, что человек не состоит на учете у психиатра. Обычно такая справка действительна три года с даты выдачи.

К этим двум документам нужно приложить заявление в Нацполицию с просьбой выдать разрешение на владение оружием, документ о месте жительства, копию паспорта, фотографию и квитанцию об оплате административной услуги.

Заявление со всеми документами подают через сайт МВД. Решение (и сам документ) обычно появляется в течение 10-30 дней. После этого разрешение вносят в реестр, и оно отображается в "Дії". После оформления права владения оружием владелец должен иметь действующий договор страхования ответственности.

Если человек имеет административные или уголовные правонарушения, разрешение могут не выдать, в зависимости от проступка.

Где продают и покупают легальное оружие

Если после прохождения бумажного марафона желание иметь оружие не исчезло, приобрести его можно в магазинах, имеющих лицензию МВД. Такой магазин проверяет наличие и действие разрешения и оформляет продажу так, чтобы она отразилась в соответствующем реестре.

По состоянию на февраль 2025 года соответствующие лицензии на торговлю имели 306 субъектов хозяйствования. Такие продавцы работают и через интернет-страницы, и через физические магазины. За 9 месяцев прошлого года только три крупнейшие лицензированные компании получили выручку в размере 1 млрд грн.

Отдельно в интернете существует вторичный рынок по купле-продаже подержанного огнестрельного оружия. Формально такие платформы не являются организаторами сделок и выступают скорее как площадки-посредники. В каждом объявлении обычно пишут, что для владения оружием нужны разрешения, но в реальности контроль за этим может быть только "на словах" - и это не дает никаких гарантий ни законности, ни безопасности покупки там оружия.

Подобные "доски" объявлений есть и в мессенджере Telegram. Там можно встретить не только предложения оружия, но и запчасти к нему и боеприпасы. На таких каналах фактический контроль со стороны закона минимален или отсутствует, а ограничения часто сводятся к "правилам" самих продавцов.

Во многих сообщениях прямо указывают, что оформление сделки будет происходить "через разрешительную" - подразделение Нацполиции, которое учитывает разрешительные документы на оружие. В таком случае речь идет о переоформлении оружия на другого человека по официальной процедуре.

После того как ружье оказывается "на руках", покупателю обычно называют " дедлайн" - до 10 дней, чтобы снова обратиться в полицию и получить разрешение на хранение и ношение, а также регистрацию (в зависимости от вида оружия и процедуры). Хранить его необходимо в специальных сейфах, а брать с собой только по назначению (например, на охоту или в тир) и с соблюдением правил транспортировки.

Отдельно существует режим наградного огнестрельного оружия, которое оформляется по отдельной процедуре. В то же время автоматическое оружие "просто купить" легально нельзя, а за его переделку в автоматическое закон предусматривает уголовную ответственность.

В итоге, чтобы рядовому украинцу сделать все "как надо", нужно заложить минимум месяц времени и около 30-35 тыс. грн на базовый комплект, который включает сейф, бюджетное гладкоствольное ружье и минимальный набор патронов, "плюс" расходы на сопутствующие справки и сборы.

Нелегальный рынок

Не всех устраивает перспектива тратить столько времени и ресурсов. ЭП нашла как минимум два неверифицированных "магазина", которые осуществляют нелегальную продажу огнестрельного оружия. Один из них работает в Telegram, в другом процесс покупки происходит через анонимную почту, хотя магазин имеет отдельный сайт с "ассортиментом".

Ассортимент оружия в одном из нелегальных магазинов

Важно уточнить, что редакция не смогла подтвердить, действительно ли эти площадки продают то, что заявляют. Нельзя исключать и вариант "скама", когда деньги берут, а товара нет.

В первый "магазин" журналист ЭП обратился как гражданский в поисках средства для самообороны. Продавец предложил боевой пистолет "Макарова" (ПМ), две обоймы и 50 патронов. Если заказывать сразу, обещали "бонус" в виде еще 25 патронов.

Отстрел ПМ

На вопрос о том, нужно ли специальное разрешение для покупки пистолета, продавец ответил, что нет. При этом он добавил, что, при желании, этот документ якобы можно сделать "под ключ" с внесением данных в реестр МВД. И обещал "организовать" справки и рекомендации от добровольческих формирований, а также сертификат об обучении по стрельбе и безопасному обращению с оружием.

По его словам, документы подаются в МВД без личного присутствия, копии присылают в процессе. Стоимость услуги - 15 тыс. грн, а закончить "оформление" документов обещают примерно за 14 дней, если нет судимости или лицо не стоит на учете у нарколога или психиатра.

Отдельно продавец предложил более дорогой вариант для "боевого" оружия. Для его получения он якобы может формально оформить покупателя в одно из добровольческих формирований, что, по его словам, дает законные основания для ношения и хранения. Цена такой "услуги" выше - до 35 тыс. грн.

Автоматический карабин М4А1

Второй "магазин" посоветовал автоматический карабин М4А1 калибра 5,56 мм. По словам продавца, это армейская, а не гражданская версия: стреляет очередями и имеет усиленный ствол. В комплекте ручка для переноски, четыре магазина, ремень и 60 патронов. Также он прислал соответствующие фото, а за разрешение ничего не спрашивал.

Ассортимент

В отличие от магазинов с лицензией, теневые маркеты отличаются широким ассортиментом товаров. В обоих магазинах ЭП насчитала не менее 19 видов автоматов и 17 видов пистолетов. Цены либеральные: из "классики" - 320 долл. за боевой "Макаров" и 390 долл. за Glock 17. В легальных магазинах цены на них начинаются от 615 долл. и 1110 долл. соответственно.





Цены на автоматические карабины стартуют от 450 долл. - это в основном различные модификации АК-74. Есть и варианты "премиум" - армейский М4А1 с магазинами и патронами за 1200 долл.

Отдельная редкая категория - снайперские винтовки. Полуавтоматическую самозарядную винтовку украинского происхождения UAR-10 можно приобрести за 1070 долл., в то время как ее легальный вариант - Z-10 - стоит 2500 долл.

Перечень замыкает взрывчатка и патроны. Гранату Ф-1 нелегальные продавцы предлагают отдать за 130 долл. за штуку. Патроны разных калибров продают партиями, цена за штуку - 17 грн. Кроме того, в наличии фигурировали гранатометы РПГ-7 - по 880 долл. каждый, а также фугасные снаряды к ним, стоимость которых идентифицировать не удалось.

Доставка и оплата

Ассортимент нелегальных магазинов разнообразен, однако как его доставить оружие покупателям? Один из продавцов утверждает, что действует доставка "Новой почтой". По его словам, негабаритные пистолеты разбирают на запчасти, которые раскладывают в разные посылки и пакуют вместе с другими деталями. Так будто бы удается пройти проверки. Затем оружие собирают на месте.

На уточняющий вопрос продавец говорит, что если есть разрешение на оружие (которое могут оформить), то пересылать его "Новой почтой" можно, хотя в правилах почтового оператора прямо указано, что это запрещено при любых обстоятельствах.

Другой продавец, напротив, утверждает, что доставка по почте - типичный признак мошенничества или провокации со стороны правоохранителей. "Продажа товара является нелегальной и его передача осуществляется исключительно "кладом" - закапыванием коробки в лесу или в других безлюдных местах. Никакой почты и никаких курьеров. Те, кто вам предлагают передачу огнестрельного оружия путем посылок или курьеров - скам или сотрудники органов", - говорится в сообщении продавца.

Если предлагают передачу оружия методом "клада", то после оплаты покупатель якобы получает координаты и "выкапывает" пакет. Утверждается, что каждый "клад" оборудован GPS-трекером для отслеживания упаковок. Оплата всех заказов осуществляется в криптовалюте или через гаранта - сервис, или человека, который принимает оплату, удерживает ее до выполнения заказа и передает средства продавцу после подтверждения.

Откуда нелегальные продавцы берут оружие? Часть в ассортименте "трофейное", то есть вывезенное в тыл с поля боя. Прямо об этом говорят не всегда, но описывают схему "перепродажи трофеев": площадка размещает у себя объявление владельца оружия, продает его и взимает комиссию с суммы сделки.

Объявление о покупке оружия

Тех, кто доставляет оружие покупателю или закапывает "сокровище", называют "курьерами" и их нанимают на стороне. За эту работу предлагают 75 тыс. грн в месяц.

Где мошенничество?

Один из военнослужащих, к которому обратилась редакция, пояснил, что в основном в ВСУ покупают оружие в легальных магазинах по личным разрешениям. В то же время он не наблюдал тех, кто нелегально продает оружие на системной основе.

"Продажей из рук в руки занимаются через хороших знакомых. Если кому-то надо автоматический карабин, то он будет искать через друзей", - пояснил военный.

В то же время, по его мнению, нелегальные магазины вполне могут существовать. Достоверно неизвестно, действительно ли эти магазины продают оружие, поскольку журналистский эксперимент завершился на этапе до перехода границы уголовной ответственности.

ЭП опросила семерых людей, которые фигурировали в канале с отзывами одного из магазинов, и совершали покупку: пятеро сообщили, что получили заказ без проблем. Один из них утверждает, что покупал оружие в этом "магазине" дважды.

"Не раз там брал. Один раз курьер задержался на два дня, в остальном - всем доволен. Брал несколько единиц, патроны. Сначала через гаранта, потом без него", - рассказал один из клиентов.

Почти все опрошенные скрыли фото или номер телефона, то ли из соображений конспирации, то ли потому, что аккаунты могут быть фейковыми. Добавляет подозрений и цена: она слишком низкая для "магазина", который якобы торгует таким сложнодоступным товаром и еще и обещает "легальное" разрешение как премиальную опцию.

Что дальше

По оценкам экспертов, в Украине на руках у населения может быть до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, - это втрое больше, чем до большой войны.

Рынок фактически существует в легальном и теневом поле. Проблема не в самом наличии оружия - оно уже есть - а в той доле, которую государство не видит, и в слишком сложных правилах, которые создают соблазн их обходить.

Еще в 2022 году большинство участников опроса в "Дії" поддержало идею гражданского оборота короткоствольного оружия в той или иной форме, но дальше общественного сигнала система почти не поехала - соответствующий законопроект уже четыре года ждет рассмотрения во втором чтении.

Когда у оружия есть владелец и история, полиция работает быстрее и точнее. Когда же оружие ничье, растет цена ошибки и риски безопасности. И пока правила будут оставаться фрагментированными и сложными в реализации, а контроль не будет закрывать теневые каналы, страна и дальше будет жить в модели, где черный сегмент зарабатывает на спросе на безопасность и недейственности системы.

ЭП обратилась с запросом за комментариями в МВД и Нацполицию, но на момент выхода материала не получила ответа.

