В России стоит полностью выключить интернет на все лето, чтобы люди могли прожить "настоящей человеческой жизнью".

Такую идею высказал философ и идеолог концепции "Русского мира" Александр Дугин. По его мнению, вместо того, чтобы сидеть в интернете, люди должны свистеть под окнами и кататься на самокатах. Об этом он написал в Telegram.

Он считает, что интернет надо вернуть поздней осенью. Предложение Дугина заключается в том, чтобы интернет "подстраивался под сезонные циклы медведей и бабочек". Он сравнивает сидение в интернете с жизнью "в берлоге".

"Если интернет выключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью", — сказал Дугин.

На прошлой неделе философ предложил усилить государственный контроль над обществом, и назвал это "неизбежной реальностью".

По его словам, лучше, чтобы это осуществило собственное государство, а не внешние силы.

"Не будут свои — будут чужие. Да, в таком мире мы живем, другого мира у нас для вас нет", — сказал он.

При этом Дугин говорит, что идея полного отсутствия контроля является утопической и нереалистичной. А контроль должен осуществляться "с умом, заботой и вниманием", а целью контроля должна быть победа страны в войне.

"Мы, русские, всегда страдали в истории. Такова наша судьба. Мы великий народ, и если с кем-то обошлись несправедливо, это лишь ради смирения и во славу", — написал он.

В феврале российское медиа "Baza" со ссылкой на собеседников в "Роскомнадзоре" утверждало, что план заключается в том, чтобы заблокировать Telegram с 1 апреля 2026 года.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Роскомнадзор" начинает замедлять работу мессенджера Telegram в России. В то же время жители РФ жаловались на работу приложения уже второй день.

Депутат Андрей Свинцов сообщил, что сервис отключат в течение полугода. По состоянию на 11 февраля Telegram был замедлен в 22 регионах России.

После этого иерей Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин призвал молиться за "вразумление" чиновников Роскомнадзора и Минцифры, чтобы те разблокировали Telegram.

29 октября 2022 года "Роскомнадзор" уже блокировал Telegram в России. Однако уже в тот же день блокировка была снята.





