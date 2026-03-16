Бій за честь країни: Ірпінь прийме Чемпіонат України з К-1, де народжуються справжні чемпіони

До головного старту українського К-1 залишаються лічені дні. Уже 20–22 березня Ірпінь стане центром сили, характеру та справжнього бійцівського духу — саме тут відбудеться Чемпіонат України з К-1, присвячений Дню Національної гвардії України.

На ринзі у Державному податковому університеті зійдуться найсильніші бійці з усіх куточків України. Молоді таланти та досвідчені спортсмени приїдуть, щоб довести — вони готові гідно представляти свої бійцівські клуби, свої міста та всю країну.

Попереду три дні безкомпромісних поєдинків.

Три дні адреналіну.

Три дні, які визначать тих, хто по праву носитиме звання чемпіона України.

Саме на таких турнірах народжуються нові імена українського К-1, формується майбутнє цього видовищного спорту, а спортсмени отримують шанс заявити про себе на всю країну та зробити крок до міжнародних арен.

Ірпінь готовий до великого спорту.

Ринг готовий до видовищних боїв.

А Україна — до нових чемпіонів.

Побачимось на Чемпіонаті України з К-1. Там, де характер сильніший за удари.

