🏆 КУБОК УКРАЇНИ З К-1 — головна подія червня вже на підході!





🔥 21–22 червня 2025 року

📍 м. Буча, СК «Академія спорту», вул. Шевченка, 14

Найсильніші бійці з усієї країни зійдуться в ринзі, аби довести — ХТО ЧЕМПІОН!

Це не просто змагання — це боротьба характерів, техніки, сили та духу.





📅 РОЗКЛАД:

▪️ 20 червня — зважування та мандатна комісія (м. Київ, вул. Ушинського, 40)

▪️ 21 червня — попередні бої

▪️ 22 червня — півфінали, фінали та нагородження





👊🏼 Приходь підтримати своїх!

🎟️ Вхід вільний.

💥 Емоції — гарантовані.





‼️ДЛЯ УЧАСТІ ПОТРІБНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://fitofan.com/e323949030





Змагайся. Перемагай. Будь у серці українського К-1.