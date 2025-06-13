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Сьогодні, 14:00

🏆 КУБОК УКРАЇНИ З К-1 — головна подія червня вже на підході!

Категория: Новини / «Промоутер» із Валентином Федоровим

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🏆 КУБОК УКРАЇНИ З К-1 — головна подія червня вже на підході!


🔥 21–22 червня 2025 року

📍 м. Буча, СК «Академія спорту», вул. Шевченка, 14

Найсильніші бійці з усієї країни зійдуться в ринзі, аби довести — ХТО ЧЕМПІОН!

Це не просто змагання — це боротьба характерів, техніки, сили та духу.


📅 РОЗКЛАД:

▪️ 20 червня — зважування та мандатна комісія (м. Київ, вул. Ушинського, 40)

▪️ 21 червня — попередні бої

▪️ 22 червня — півфінали, фінали та нагородження


👊🏼 Приходь підтримати своїх!

🎟️ Вхід вільний.

💥 Емоції — гарантовані.


‼️ДЛЯ УЧАСТІ ПОТРІБНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://fitofan.com/e323949030


Змагайся. Перемагай. Будь у серці українського К-1.




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