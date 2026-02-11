 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Медалі вже в дорозі до своїх чемпіонів: в Одесі стартує Відкритий чемпіонат області з кікбоксингу WTKA та К-1

Категория: Новини / Спорт

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одеса знову підтверджує свій статус одного з провідних центрів розвитку бойових мистецтв в Україні. У місті стартує Відкритий чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 імені Сергія Пятецького — престижний турнір, що є офіційним етапом відбору на чемпіонати України.

У змаганнях візьмуть участь понад 200 спортсменів — представники Одеської області та інших регіонів України. Турнір об’єднає досвідчених бійців і перспективну молодь, які продемонструють не лише високий рівень технічної підготовки, а й силу характеру, витримку та волю до перемоги.

Одеські змагання з кікбоксингу традиційно вирізняються високим рівнем організації та конкуренції. Щороку в регіоні проходять чотири чемпіонати та кубки області, а також два всеукраїнські турніри з кікбоксингу WTKA та К-1. Переможці та призери отримують медалі, виготовлені спеціально для турніру, а також цінні подарунки від партнерів і спонсорів.

Одеська область стабільно займає провідні позиції у розвитку кікбоксингу в Україні. Саме тут формується покоління спортсменів, які перемагають на національному рівні та гідно представляють Україну на міжнародній арені.

Відкритий чемпіонат області стане не лише важливою спортивною подією, а й черговим кроком на шляху до нових перемог українських кікбоксерів. Адже саме на таких турнірах народжуються майбутні чемпіони.

Галерея

prev
next
и ещё фотографии ›



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 