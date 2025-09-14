Вчора в Одесі відбулося урочисте відкриття Чемпіонату Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1. Турнір зібрав найсильніших спортсменів регіону, які продемонструють свою майстерність, силу та жагу до перемоги.

Змагання стали не лише спортивною подією, а й справжнім святом для всіх прихильників єдиноборств. Важливим є те, що подібні чемпіонати підтримують розвиток молоді, виховують характер, дисципліну та командний дух.

На відкриття завітала відома громадська діячка Таміла Афанасьєва, — депутат Одеської обласної ради, Голова Одеської обласної ради миру, директорка КУ «Грантовий офіс «Одеса 5Т», яка підтримала спортсменів та наголосила на важливості розвитку спорту серед молоді.

Відкриття Чемпіонату прикрасив виступ легенди одеського спорту Миколи Антоновича Пасічника — ветерана МВС, майора міліції у відставці, майстра спорту з рукопашного бою та самбо, заслуженого тренера України, який за свою кар’єру виховав 42 тисячі правоохоронців. Його сила, життєвий приклад і натхненні слова стали яскравим мотиватором для молодого покоління.

Організатори висловлюють щиру подяку Валентину Федорову, Тетяні Федоровій, Володимиру Шевченку, а також усім партнерам і друзям, які допомагають у розвитку спорту в Україні та підтримці молодого покоління.



