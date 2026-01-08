 
Свириденко відреагувала на порушення заборони відключення лікарень від електроенергії: перевіркиГосударственная инспекция энергетического надзора Украины безотлагательно проведет проверки возможных нарушений правительственного запрета на отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом 7 января сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. • Правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время действия графиков ограничения электроснабжения, и это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электроэнергии в осенне-зимний период 2025/26 годов, заявила Свириденко. • Она отметила, что ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное выполнение этого решения. • Премьер подчеркнула, что органы контроля, включая Госэнергонадзор, оперативно проверят факты возможных нарушений, в том числе во Львове. Утром 7 января городской голова Львова Андрей Садовой заявил об отключении ночью коммунального электротранспорта и части больниц от электроснабжения. По его словам, это произошло после изменения правительством подхода к определению критичности предприятий. Впоследствии Садовой сообщил, что после разговора со Свириденко электроснабжение части объектов критической инфраструктуры города было восстановлено. Правительство 9 декабря приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и обеспечения светом граждан. Речь идет о списках критической инфраструктуры, ограничении «неважного» потребления и дополнительного импорта электроэнергии. Правительство обязало пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры, ограничить «неважное» потребление электроэнергии и обеспечить полноценную работу распределенной генерации. Больше об этом читайте здесь.

