Государственная инспекция энергетического надзора Украины безотлагательно проведет проверки возможных нарушений правительственного запрета на отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом 7 января сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время действия графиков ограничения электроснабжения, и это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электроэнергии в осенне-зимний период 2025/26 годов, заявила Свириденко.

Она отметила, что ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное выполнение этого решения.

Премьер подчеркнула, что органы контроля, включая Госэнергонадзор, оперативно проверят факты возможных нарушений, в том числе во Львове.

Утром 7 января городской голова Львова Андрей Садовой заявил об отключении ночью коммунального электротранспорта и части больниц от электроснабжения. По его словам, это произошло после изменения правительством подхода к определению критичности предприятий. Впоследствии Садовой сообщил, что после разговора со Свириденко электроснабжение части объектов критической инфраструктуры города было восстановлено.

Правительство 9 декабря приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и обеспечения светом граждан. Речь идет о списках критической инфраструктуры, ограничении «неважного» потребления и дополнительного импорта электроэнергии.

Правительство обязало пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры, ограничить «неважное» потребление электроэнергии и обеспечить полноценную работу распределенной генерации. Больше об этом читайте здесь.

Источник



