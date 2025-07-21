Премьер-министр Юлия Свириденко в воскресенье анонсировала годовой мораторий на проверки и ограничение проверок налоговой и таможни.

“Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с Президентом Владимиром Зеленским — его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу”, — написала она.

Также, по ее словам, они начали аудит уголовных дел против бизнеса. В приоритете закрытие безосновательных производств, блокирующих предпринимательскую деятельность. Новые дела будут санкционировать только генеральный прокурор или руководители областного и районного уровня.

Кроме того, параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также усилят контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту.

“Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ”, — отметила Свириденко.

Премьер добавила, что на следующей неделе планируется также запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

“Это — поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения Правительства. Проект координируют Михаил Федоров и Денис Шмыгаль”, — пишет Свириденко.







