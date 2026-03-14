Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в программе "The Brian Kilmeade Show" на Fox News Radio, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Трамп признал, что Россия может помогать Ирану в войне, однако отметил, что и США помогают Украине в российско-украинской войне, получая деньги за свою поддержку.

В этом контексте ведущий поинтересовался, помогает ли Украина США в защите от дронов. В ответ на это Трампа сказал "нет".

"Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле, у нас лучшие дроны в мире", – заявил президент США.

Напомним, 10 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские эксперты по вопросам безопасности и противодействия БпЛА на этой неделе поедут в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов Shahed.

Также сообщалось, что Украина отправила дроны-перехватчики и команду экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании.

