Не війна? Вчителі назвали головну причину, чому школярі стали гірше вчитися

Більшість українських освітян (71%) вважають, що основною причиною гірших навчальних результатів серед учнів за останні роки є відсутність мотивації.

Падіння показників успішності серед школярів помітили понад 90% опитаних педагогів, йдеться у дослідженні Rakuten Viber та EdEra, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"91% опитаних українських вчителів зазначили, що навчальні результати учнів погіршилися за останні два роки. В аналогічному опитуванні 2024 року такої ж думки були 95% освітян", – зауважили там.

За результатами діагностики учнів педагоги відстежили, що головною причиною освітніх втрат є відсутність мотивації до навчання – цю відповідь обрав 71% опитаних.

На другій позиції – стрес через війну (69%), а на третій – тривале онлайн-навчання (54%).

Два роки тому ключовою причиною вважали воєнні дії – тоді їх обрало 73% вчителів. Водночас на нестачу мотивації нарікало 53% освітян.

Ключова причина освітніх втрат – відсутність мотивації

Зараз, на думку вчителів, за надолуження освітніх втрат насамперед несуть відповідальність самі учні – так відповіли 79% опитаних. Батьків відповідальними вважають 73% педагогів, а себе – 64%.

Відповіді опитаних щодо відповідальних за надолуження освітніх втрат розділилися

Щоб покращити навчальні результати, 86% опитаних додатково повторюють матеріал із учнями. Серед інших методів надолуження освітніх втрат також згадують літературу (43%) і додаткові заняття (38%).

Серед методів надолуження освітніх втрат додаткові заняття та повторення матеріалу

На питання про те, що поза школою може допомогти наздогнати втрачене, 85% освітян порадили самостійне навчання з використанням відкритих ресурсів.

Третина опитаних (37%) зазначила, що допоможе збільшення кількості навчальних годин. Водночас залучати репетиторів порадили 26% педагогів.

Відповіді респондентів щодо методів надолуження освітніх втрат

Опитування проводилося шляхом заповнення анонімної онлайн-анкети на каналі EdEra у Viber. У ньому взяли участь 1000 вчителів.

Нагадаємо, раніше кожен четвертий педагог в опитуванні зазначив, що крім основного місця роботи займається репетиторством.

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