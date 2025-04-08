На Одещині хлопчики 10-14 років вживають алкоголь більше, ніж підлітки та дорослі: дослідження

На Одещині серед хлопчиків 10-14 років зафіксовано вищий рівень регулярного споживання алкоголю, ніж серед підлітків та дорослих чоловіків.

Відповідне дослідження "Щодо поширеності споживання алкогольних напоїв серед чоловічого населення Одеської області" опублікували в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводили з вересня 2023 року по грудень 2024 року шляхом анонімного онлайн-опитування. Об’єктом дослідження стали чоловіки з Одещини віком від 10 до 59 років. Усього пройшли онлайн-опитування 357 людей різного віку, з них 198 – жителі міст, 159 – жителі сільської місцевості.

Основні результати:

Лише кожен 20 респондент ніколи не вживав алкоголь.

Три чверті опитаних у типовий день споживають 1-2 стандартні дози алкоголю.

Кожен десятий чоловік вживає від 3 до 6 доз алкоголю за раз.

8,96% опитаних зізналися, що споживають понад 6 доз алкоголю за один раз, причому серед дітей і підлітків ця цифра вища, ніж серед дорослих.

Серед хлопчиків 10-14 років зафіксовано вищий рівень регулярного споживання алкоголю, ніж серед підлітків та дорослих.

За даними Центру, у світі "стандартною дозою" вважають 10 грамів чистого спирту. У перерахунку на алкоголь — це 25 мілілітрів горілки, або 100 мілілітрів вина, або невеличкий келих пива — 330 мілілітрів.

Там також нагадали, що алкоголь — це токсична речовина, яка збільшує ризик понад 200 хвороб, включаючи рак, серцеві та психічні захворювання. Особливо небезпечно його споживання у молодому віці. Вживання алкоголю підвищує ризик виникнення злоякісних пухлин. За даними ВООЗ, вживання алкоголю може викликати щонайменше сім видів раку.





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