Телемарафон втрачає глядачів: кількість українців, які дивляться його щодня, скоротилась утричі

Про телемарафон «Єдині новини» обізнані 80% українців. Однак щодня його дивляться лише 23% з тих, хто знає про нього. Ще 23% вмикають «Єдині новини» від одного до трьох разів на тиждень. 45% респондентів або ніколи не дивились телемарафон, або припинили це робити - джерело

Такі дані дослідження USAID-Internews «Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році», результати якого були презентовані в Києві. І вони суттєво відрізняються від аналогічних показників минулого року.

Так, у 2022 році кількість опитаних авторами дослідження українців, які дивились телемарафон щодня, сягала 63%. Щотижня його дивилися 28% респондентів. А зовсім не дивились «Єдині новини» торік лише 4%.

Крім того, дослідження показало, що національний телемарафон є джерелом інформації для респондентів середнього та старшого віку. У той час як респонденти молодшого віку або не знають про наявність такого джерела, або не дивляться телемарафон зовсім.

Постійні глядачі телемарафону пояснюють своє позитивне ставлення до нього так:

це офіційне джерело інформації;

в ньому здійснюються прямі включення з місця подій;

інформація тут подається стисло та конкретно;

до ефіру запрошують різних експертів;

є можливість отримувати новини 24/7;

регулярно змінюються ведучі й телеканали;

новини уніфіковані та немає впливу власників каналів на висвітлення подій;

телемарафон піднімає дух українців та об’єднує суспільство.

А серед причин, через які інтерес до телемарафону зменшується, респонденти називають такі:

телемарафону не вистачає оперативності (порівняно з телеграм-каналами);

інформація цензорується, прикрашається або подається надмірно патріотично;

контент повторюється протягом дня;

не вистачає більш позитивних новин, не пов’язаних із війною: про історію, культуру, освіту, мистецтво.

Щодо необхідності продовжувати телемарафон думки респондентів розділилися. 65% глядачів телемарафону виступають за те, щоб його трансляція продовжувалась. Однак більшість із них — 42% — вважають, що це має тривати до закінчення війни. І лише 23% згодні дивитись «Єдині новини» й після її завершення.

Прихильники продовження телемарафону говорять про те, що для багатьох він є єдиним (особливо для людей старшого віку) та безперервним джерелом інформації. Позитивним вони вважають також те, що в телемарафоні журналісти об’єднались заради однієї мети, а до війни телеканали були ворожі один до одного та конкурували.

Прихильники повернення каналів до власної сітки мовлення переконані, що телемарафон уже зробив свою справу і необхідно забезпечити різноманітність думок та конкуренцію.

Варто відзначити також, що військові не дивляться телемарафон через відсутність телевізора на фронті та брак часу. Ті респонденти з числа військових, які дивились телемарафон до своєї мобілізації або ситуативно під час відпусток додому, критично ставляться до нього, мотивуючи своє ставлення браком правдивої та точної інформації, відсутністю критики влади, недостатністю матеріалів з першої лінії фронту, інтерв’ю з бійцями та сюжетів про українських героїв, інформації про майбутнє України після війни (реформи, політичне життя).

Дослідження «Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році» було виконано дослідницькою компанією InMind з використанням кількісного та якісного методів збирання інформації.

Опитування проводилося з 28 липня по 28 серпня 2023 року в чотири етапи і включало в себе як загальнонаціональне опитування, так й інтерв’ю з окремими категоріями населення.

Загальнонаціональне опитування відбувалося шляхом особистого інтерв’ю (face-to-face) серед громадян віком від 18 до 65 років у місті Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях (у Миколаївській та Харківській областях —лише в м. Миколаїв та м. Харків). Особи, які виїхали за кордон, в опитуванні участі не брали. Загальна вибірка 3250 інтерв’ю, репрезентативна — 1534. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.

Дослідження проводилось на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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