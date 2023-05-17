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16-05-2023, 16:00

Королі новин. Хто стоїть за найбільшими новинними медіа в Україні: cайти, Telegram, YouTube, Facebook

Категорія: Новини / Аналітика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Війна перевернула з ніг на голову новинне медіаполе: вперше у сучасній історії України телевізор програв іншому медіа.

Telegram у 2022 році став основним провайдером новин. Хто зараз формує картину дня в голові українців?

60% українців отримують новини з Telegram-каналів, у той час як з телебачення споживають новини лише 36% співгромадян. Це результати дослідження USAID-Internews щодо споживання медіа, опублікованого наприкінці 2022 року. 

Навіть онлайн-медіа обійшли ТБ. “Людям життєво важлива оперативна інформація, а ТБ, сайти, медіа, не можуть конкурувати з Telegram-каналами, в яких одна мета — опублікувати інформацію першими”, — каже Оксана Мороз, засновниця ініціативи “Як не стати овочем”. Вона додає, що суттєвий недолік більшості Telegram-каналів — відсутність мінімальної перевірки інформації на достовірність.

 Які ЗМІ використовують українці для отримання новин?

Агреговані цифри мало що кажуть про інформаційну потужність конкретного ЗМІ чи квазімедіа, яким є анонімні Telegram-канали. Основний новинний продукт на телебаченні зараз — “Єдиний марафон новин”, який цілодобово транслюється на шести каналах. 

Частка за останні тижні десь 10—11%, — каже директор з ТБ-інвестицій Razom Group Ігор Полосьмак. За його розрахунками, тижневе охоплення марафону по всій Україні — близько 10,3 млн глядачів. Жодне інше ЗМІ не може похвалитись таким охопленням. Найбільші сайти ТСН, УНІАН та “Українська правда” мають співставні цифри, але місячного охоплення.

До того ж на цих сайтах у рази більша кількість контенту, ніж у марафоні, тобто число споживачів однієї новини в середньому менше. Показник середнього охоплення однієї одиниці контенту дуже високий у найбільших Telegram-каналів, наприклад, кожну новину на каналі “Мир сегодня с Юрий Подоляка” й “Труха” читає (або принаймні скролить) понад 1 млн людей. Топ-10 новинних Telegram каналів

 Топ-10 сайтів новин

 Топ-10 новинних YouTube каналів

 Топ-10 новинних Facebook сторінок

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