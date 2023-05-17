Королі новин. Хто стоїть за найбільшими новинними медіа в Україні: cайти, Telegram, YouTube, Facebook

Telegram у 2022 році став основним провайдером новин. Хто зараз формує картину дня в голові українців?

60% українців отримують новини з Telegram-каналів, у той час як з телебачення споживають новини лише 36% співгромадян. Це результати дослідження USAID-Internews щодо споживання медіа, опублікованого наприкінці 2022 року.

Навіть онлайн-медіа обійшли ТБ. “Людям життєво важлива оперативна інформація, а ТБ, сайти, медіа, не можуть конкурувати з Telegram-каналами, в яких одна мета — опублікувати інформацію першими”, — каже Оксана Мороз, засновниця ініціативи “Як не стати овочем”. Вона додає, що суттєвий недолік більшості Telegram-каналів — відсутність мінімальної перевірки інформації на достовірність.

Які ЗМІ використовують українці для отримання новин?

Агреговані цифри мало що кажуть про інформаційну потужність конкретного ЗМІ чи квазімедіа, яким є анонімні Telegram-канали. Основний новинний продукт на телебаченні зараз — “Єдиний марафон новин”, який цілодобово транслюється на шести каналах.