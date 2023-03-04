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2-03-2023, 14:00

Притула замість Зеленського, Кличко в запасі

Категорія: Новини / Аналітика

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 Так виглядає нове опитування серед населення України, представлене  Національним демократичним інститутом США (NDI). Так, по їхній версії, партії, яку очолює Сергій Притула, симпатизують 49% опитаних, президентської партії "Слуга народу" – 41%. До партії "УДАР Віталія Кличка" дуже позитивно чи позитивно належать 27% українців. Найменше позитивне ставлення українців до ОПЗЖ (6%).

Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року. Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології. В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів. Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.




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