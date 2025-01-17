Освітня омбудсменка обурена кількістю заходів і конкурсів для школярів та вчителів

В офісі освітнього омбудсмена готують звернення до органів влади через надмірне навантаження на учнів, студентів та вчителів різноманітними заходами.

Надія Лещик наголошує, що їхню кількість варто переглянути, щоб зменшити навантаження на педагогів та заклади освіти.

За її словами, порахувати реальну кількість заходів та активностей за рік доволі складно. Самих лише дат і пам'ятних ювілеїв у 2025-му – 485.

Сюди ж варто додати Всеукраїнські та міжнародні організаційно-масові заходи з дітьми та учнівською молоддю, а також конкурси для учнів. Наприклад, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика тощо.

Додаткове навантаження створюються спортивні змагання, а також заходи, передбачені обласними програмами та планами на рівні області, району й громади.

"Виховання не має зводитися лише до урочистих лінійок, акцій, конкурсів, конференцій – більшість необхідних і важливих цінностей формуються у дитини власне під час навчальних занять. Людяність і патріотизм не сформуються під час заходів, якщо вони не закладені в процес вивчення предметів. Тобто вагома роль у виховному процесі належить всім вчителям. Щоб вони виконували таку роль добре, вони повинні мати вільний час та академічну свободу і можливість самостійно вирішувати, які активності для виховної роботи будуть доречними, а які – не зможуть досягти її мети", – додала вона.

Освітня омбусменка наголошує, що заходи поза навчальними заняттями мають проводитися не під примусом наказів згори.

Бо листи, які отримують керівники шкіл зазвичай мають рекомендаційний характер.

"На жаль, згадані листи порушують педагогічну свободу та автономію закладів освіти. В результаті й ефективність такої планованої вгорі роботи низька, адже часто пропоновані формати такої роботи викликають опір як у педагогів, так і батьків та учнів", – наостанок додала Надія Лещик.





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