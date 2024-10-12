З 14 по 19 жовтня 2024 року в Комунальному закладі початкової спеціалізованої освіти «Мистецька школа №1 імені Е.Г. Гілельса м. Одеси» вп’яте проходитимуть «Дні пам’яті Е.Г. Гілельса». Це щорічний культурологічний проєкт, проведення якого вже стало традицією, присвячений видатному піаністу 20-го сторіччя Емілю Григоровичу Гілельсу. З 2020 року в рамках «Днів пам’яті Е.Г. Гілельса» проводяться лекції, майстер-класи, творчі зустрічі, концерти та екскурсії.

14.10.2024 11:00 – Екскурсія інтерактивним музеєм імені Еміля Гілельса 12:00 – Відкриття класу імені Юрія Володимировича Знатокова. Презентація інструменту Steinway & Sons від президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”. Концерт за участю учнів та викладачів фортепіанного, струнного та вокального відділів Мистецької школи № 1 ім. Е.Г. Гілельса присвячений творчості українського одеського композитора, заслуженого діяча мистецтв України Ю.В. Знатокова.

15.10.2024 10:30 – Проєкт «Музейні мости» між відділом «Будинок Дмитра Чижевського» Олександрійського міського музейного центру ім. А.Ф. Худякової. та інтерактивним музеєм ім. Е.Г. Гілельса м. Одеси за участю викладачів з класу скрипки та фортепіано Олександрійської музичної школи та Мистецької школи № 1 ім. Е.Г. Гілельса м. Одеси. 12:00 – Екскурсія інтерактивним музеєм імені Еміля Гілельса

16.10.2024 10:30 – Лекція на тему: “Спогади про останній концерт Еміля Гілельса в Одесі” кандидата мистецтвознавства, професора ОНМА ім. А.В. Нежданової, членкині Національного союзу театральних діячів України – Наталії Володимирівни Остроухової 12:00 – Екскурсія інтерактивним музеєм імені Еміля Гілельса 14:00 – Концерт лауреатів Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Е.Г. Гілельса: Катерини Єргієвої та Георгія Кожухаря

17.10.2024 10:30 – Лекція на тему: “Фортепіанна едукація: традиції та інновації” доктора педагогічних наук, професора ПНПУ ім. К.Д. Ушинського – Олени Євгенівни Ребрової. Зустріч з викладачами університету. 12:00 – Екскурсія інтерактивним музеєм імені Еміля Гілельса

18.10.2024 12:00 – Екскурсія інтерактивним музеєм імені Еміля Гілельса 14:00 – Концерт за участю учнів та викладачів фортепіанно відділу Мистецької школи № 1 ім. Е.Г. Гілельса присвячений творчості одеського композитора Павла Захарова