Виступ дитячих творчих колективів Мистецької Школи № 2 імені О. К. Глазунова в Одеській кірсі

Категорія: Новини / Фоторепортаж

Склад ансамблю: О. Григоренко, П. Кударенко, М. Сергєєва, Діаковський, В. Легенченко, Л. Феч-Шачковський, М. Стрільцова, М. Лазоренко, Л. Василенко, О. Стрюк, В. Матвеєва, О. Павленко Керівник Василенко Л.П., концертмейстер Привалова К.А.

Вівальді. Концерт для двох скрипок ре-мінор, І частина.

Склад ансамблю: І. Діаковський, М. Стрільцова, В. Легенченко,

Склад ансамблю: В. Легенченко, І. Сухарев, М. Стрільцова, О.Стрюк

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