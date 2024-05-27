Одеська кірха – Німецька Євангелічно-Лютеранська церква Святого Павла на свято Трійці приймала дитячі творчі колективи Мистецької Школи No2 імені О. К. Глазунова м. Одеси.
Виступ дитячих творчих колективів Мистецької Школи № 2 імені О. К. Глазунова в Одеській кірсі
Слова Л. Українки, музика О. Польового «На зеленому горбочку»
Слова і музика С. Железняка «Летять птахи»
Виконує хор молодших класів «Сонечко»
Керівник Савчук О.М. Концертмейстер Кравченко О.О.
- Українська народна пісня в обробці М.Ревуцького «На вулиці скрипка грає»
Виконує учениця. II класу Єфіменко Єва
Викладач Матвеєва В.В. Концертмейстер Привалова К.А.
- С. Луканюк «Гуцульська мелодія»
А.Філіппенко в обробці О.Базан «Весняночка»
Виконує Ансамбль скрипалів «Міляресолька»
Склад ансамблю: С. Кисса, М. Крилова, М. Добинда, Р. Василенко,
Д. Семіськова, М. Бокал, М. Коваль
Керівник Базан О.К. Концертмейстер Вапняр О.С.
- Ф. Зейтц. Тарантелла
Виконує учениця ІVкласу Ліщенко Наталія
Викладач Василенко Л.П. Концертмейстер Привалова К.А.
- Л. Коєн «Алеллуя»
М. Демиденко, переклад А.Царенко «Ранкова прогулянка» Ансамбль скрипалів «Музичні перлинки»
Склад ансамблю: Н. Ліщенко, І.Сухарев, С. Левченко, Д Колосникова, М. Лебедем, А. Муниця, А. Королько, В. Заволока, С.Веніер Ксрівник Матвеєва В.В. Концертмейстер Привалова К.А.
- Ш.Данкля. Концертне соло №1
Виконує учениця V класу Легенченко Вікторія
Викладач Стрюк О.Я., концертмейстер Струк В.Г. (орган)
- А. Кос-Анатольський «Зоряна ніч»
Г. Гендель «Радість»
Виконує ансамбль духових інструментів «Веселка»
Керівники Кейта Лалла та Власополов В.С., концертмейстер Мартишок О.В.
- Г. Компанієць Менует
Виконує ансамбль скрипалів «Елегія»
Склад ансамблю: В. Легенченко, І. Сухарев, М. Стрільцова, О.Стрюк
Керівник Стрюк О.Я. Концертмейстер Струк В. (орган)
- М. Скорик. Елегія
Виконує учениця VII класа Григоренко Олександра
Викладач Василенко Л.П. Концертмейстер Струк В.Г. (орган)
- В. Коровіцин «Ляльки сеньйора Карабаса»
Виконує ансамбль скрипалів «Веселі смички»
Склад ансамблю: І. Діаковський, М. Стрільцова, В. Легенченко,
О. Денисовський, О. Стрюк Керівник Стрюк О.Я.
Вівальді. Концерт для двох скрипок ре-мінор, І частина.
Викнують Матвесва В.В, та Павленко О.І., концертмейстер Струк В.Г. (орган)
- Л. Жулсва Ноктюрн «Вечір на дворі» (на тему української народної пісні)
О.Саратський. Джазовий дует
Р.Валгре «Сон каченя»
Виконує Ансамбль скрипалів «Натхнення»
Склад ансамблю: О. Григоренко, П. Кударенко, М. Сергєєва, Діаковський, В. Легенченко, Л. Феч-Шачковський, М. Стрільцова, М. Лазоренко, Л. Василенко, О. Стрюк, В. Матвеєва, О. Павленко Керівник Василенко Л.П., концертмейстер Привалова К.А.