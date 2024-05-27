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Сьогодні, 20:00

Виступ дитячих творчих колективів Мистецької Школи No2 імені О. К. Глазунова в Одеській кірсі

Категорія: Новини / Фоторепортаж

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Одеська кірха – Німецька Євангелічно-Лютеранська церква Святого Павла на свято Трійці  приймала дитячі творчі колективи Мистецької Школи No2 імені О. К. Глазунова м. Одеси.

Виступ дитячих творчих колективів Мистецької Школи № 2 імені О. К. Глазунова в Одеській кірсі

 Слова Л. Українки, музика О. Польового «На зеленому горбочку»

Слова  і музика С. Железняка «Летять птахи»  

Виконує хор молодших класів «Сонечко»

Керівник Савчук О.М. Концертмейстер Кравченко О.О.

  1. Українська народна пісня в обробці М.Ревуцького «На вулиці скрипка грає»

Виконує учениця. II класу Єфіменко Єва

Викладач Матвеєва В.В. Концертмейстер Привалова К.А.

  1. С. Луканюк «Гуцульська мелодія»

А.Філіппенко в обробці О.Базан «Весняночка»

Виконує Ансамбль скрипалів «Міляресолька»

Склад ансамблю: С. Кисса, М. Крилова, М. Добинда, Р. Василенко,

Д. Семіськова, М. Бокал, М. Коваль

Керівник Базан О.К.  Концертмейстер Вапняр О.С.

  1. Ф. Зейтц. Тарантелла

Виконує учениця ІVкласу Ліщенко Наталія

Викладач Василенко Л.П. Концертмейстер Привалова К.А.

  1. Л. Коєн «Алеллуя»

М. Демиденко, переклад А.Царенко «Ранкова прогулянка» Ансамбль скрипалів «Музичні перлинки»

Склад ансамблю: Н. Ліщенко, І.Сухарев, С. Левченко, Д Колосникова, М. Лебедем, А. Муниця, А. Королько, В. Заволока, С.Веніер Ксрівник Матвеєва В.В. Концертмейстер Привалова К.А.

  1. Ш.Данкля. Концертне соло №1

Виконує учениця V класу Легенченко Вікторія

Викладач Стрюк О.Я., концертмейстер Струк В.Г. (орган)

  1. А. Кос-Анатольський «Зоряна ніч»

Г. Гендель «Радість»

Виконує ансамбль духових інструментів «Веселка»

Керівники Кейта Лалла та Власополов В.С., концертмейстер Мартишок О.В.

  1. Г. Компанієць Менует

Виконує ансамбль скрипалів «Елегія»

Склад ансамблю: В. Легенченко, І. Сухарев, М. Стрільцова, О.Стрюк

Керівник Стрюк О.Я. Концертмейстер Струк В. (орган)

  1. М. Скорик. Елегія

Виконує учениця VII класа Григоренко Олександра

Викладач Василенко Л.П.  Концертмейстер Струк В.Г. (орган)

  1. В. Коровіцин «Ляльки сеньйора Карабаса»

Виконує ансамбль скрипалів «Веселі смички»

Склад ансамблю: І. Діаковський, М. Стрільцова, В. Легенченко,

О. Денисовський, О. Стрюк  Керівник Стрюк О.Я.

Вівальді. Концерт для двох скрипок ре-мінор, І частина. 

Викнують  Матвесва В.В, та Павленко О.І., концертмейстер Струк В.Г. (орган)

  1. Л. Жулсва Ноктюрн «Вечір на дворі» (на тему української народної пісні)

О.Саратський. Джазовий дует 

Р.Валгре «Сон каченя»    

Виконує Ансамбль скрипалів «Натхнення»

Склад ансамблю: О. Григоренко, П. Кударенко, М. Сергєєва, Діаковський, В. Легенченко, Л. Феч-Шачковський, М. Стрільцова, М. Лазоренко, Л. Василенко, О. Стрюк, В. Матвеєва, О. Павленко Керівник Василенко Л.П., концертмейстер Привалова К.А.

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