Вчителі щодня виконують додаткову роботу, за яку їм не платять. Омбудсменка розповіла, яку саме

Вчителі шкіл щодня виконують обов’язки, яких немає у їхніх посадових інструкціях. Зокрема, ремонтують кабінети, ведуть соцмережі школи та фотографують дітей під час заходів.

Про це вони розповіли у ході опитування, результатами якого поділилися в Офісі освітнього омбудсмена.

Респондентами були 395 педагогів із 9 областей України: Полтавської, Львівської, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Київської, Волинської, Кіровоградської та Запорізької. Це педагоги різних типів закладів з різною кількістю дітей.

Хоча опитування не повністю репрезентативне, однак, воно дає змогу зрозуміти основні тенденції, зауважують у Офісі омбудсмена.

Ремонт та прибирання

14% (55 опитаних педагогів) написали, що займаються ремонтом та прибиранням приміщень, кабінету, навчального обладнання та території закладу освіти.

Вони також вказали, що купують матеріали та інструменти за свої кошти.

Підготовка та участь у заходах

Понад 6% вчителів (26 педагогів) вказали, що займаються організацією та супроводом позакласних заходів, як-от екскурсії, свята, конкурси.

Ще 20 опитаних зазначили, що беруть участь у заходах і готують до них учнів.

Також п’ятеро вчителів повідомили, що беруть участь у заходах, які взагалі не стосуються роботи.

Ведення сайтів та соцмереж закладу освіти

Сюди ж віднесли адміністрування електронних платформ, електронних журналів, встановлення та налаштування програмного забезпечення на шкільних комп’ютерах. Про такі обов’язки повідомили семеро опитаних (1,77%).

Також педагоги повідомляли про ведення сторінок закладу освіти у соціальних мережах, створення шкільної газети.

Виконання обов’язків інших працівників

Дев’ять вчителів (2,28%) повідомили, що паралельно з основними обов’язками вони також виконують роботу діловода, секретаря та різноробочого.

Ще троє (0,76%) виконували роботу асистента вчителя.

Також зазначали про заміну уроків за відсутності колег без додаткової компенсації (3 вчителів – 0,76% опитаних).

Які ще додаткові обов’язки виконують вчителі?

Респонденти навели такі приклади:

робота з документами, звітування, заповнення анкет – 20 (5,06%);

фото- та відеозвіти під час заходів – 17 (4,3%);

комунікація з батьками поза робочим часом, ведення батьківських чатів – 15 (3,8%);

чергування у школі – контроль порядку під час перерв, чергування на вході або біля їдальні тощо – 9 (2,28%);

підготовка додаткових навчальних матеріалів – 8 (2,03%);

громадські доручення або робота у профспілці – 5 (1,27%);

проведення контрольних та консультацій для учнів, які навчаються за індивідуальною формою, без оплати – 3 (0,76%);

волонтерство – 2 (0,5%);

перебування в укритті – 2 (0,5%);

перевірка зошитів – 2 (0,5%);

понаднормова праця, зокрема у вихідні дні – 2 (0,5%).

Деякі вчителі зауважили, що купують посібники, підручники та іншу літературу за власний кошт.

Про те, що виконують усі обов’язки лише в межах посадової інструкції, зазначили 50 педагогічних працівників (12,65%). Частині педагогічних працівників – 7 (1,77%) було складно відповісти на це запитання, 11 респондентів (2,8%) вказали, що буває по-різному. Також 86 педагогічних працівників (21,8%) не відповіли на це запитання.

"Результати опитування підтверджують проблему перевантаження педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти обов’язками, які не передбачені посадовою інструкцією, і це перешкоджає займатися їм своїм головним завданням – навчати учнів. Також вони свідчать про те, що умови праці вчителів потрібно переглянути. Адже педагоги повинні мати час та можливість для відпочинку, відновлення своїх сил – це допоможе покращити і якість освітнього процесу, і якість освіти загалом", – зазначає омбудсменка.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр міністр Денис Шмигаль відповів на петицію, у якій вимагали підвищити зарплату вчителям. Він відповів, що "під час воєнного стану це є проблематичним".

Джерело